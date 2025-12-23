Pazolandia, el parque navideño de ocio que refuerza la inclusión
Un LEGO gigante de 56.000 piezas, un circuito de coches locos eléctricos o una atracción con una altura de vuelo de 18 metros son algunas novedades de Pazolandia en su 30 edición. Un espacio de diversión y encuentro para familias que moviliza a la provincia de Ourense: acudirán niños de más de 60 concellos. El entorno y la programación se adaptan a personas con TEA y necesidades especiales. El parque de atracciones, que acoge el polideportivo Paco Paz, abre este viernes, 26 de diciembre
J. F.
Escolares de vacaciones en Navidad de más de sesenta municipios de la provincia participarán un año más en Pazolandia, el parque navideño de atracciones que acoge el Paco Paz, con la organización de la Diputación de Ourense. Es un espacio de diversión y encuentro para familias, de la ciudad y el rural ourensano, así como también visitantes de vacaciones. El viernes, 26 de diciembre, Pazolandia abre las puertas al público con novedades en esta trigésima edición y manteniendo propuestas inclusivas, adaptadas a personas con TEA y otras diversidades.
Entre las novedades de esta edición en el parque de atracciones ourensano, un clásico de la oferta lúdica de Navidad, destaca la atracción King Joker, con un sistema de cinco jaulas para el público, movimiento circular y una altura máxima de vuelo de 18 metros. Otra incorporación a Pazolandia es un mural conmemorativo de LEGO, una pieza única creada con motivo del 30 aniversario, configurado por más de 56.000 piezas. También se ha instalado un circuito de coches locos eléctricos, con ruedas traseras deslizantes que permiten derrapes controlados, o un laberinto infantil de Halloween.
Auriculares aislantes del ruido
Para reforzar la inclusión y accesibilidad se habilita una zona de calma para niños y niñas con TEA, que necesiten un espacio tranquilo. El día 3 de enero, por la mañana, se celebrará una sesión específica de Pazolandia inclusiva, sin ruido y centrada en especial en menores con trastorno del espectro autista.
Como medidas adicionales de atención a la diversidad, en el puesto de información estarán disponibles pulseras identificativas para niños TEA y con necesidades especiales, para evitar colas, así como auriculares aislantes de ruido, para menores con hipersensibilidad auditiva. La programación incluye talleres sensoriales, como el juego de los hilos, una propuesta inclusiva y creativa que promueve el tacto, la imaginación y el reconocimiento de las distintas capacidades de las personas.
En Pazolandia habrá una zona de lactancia y un área preinfantil, con juegos de construcción y juguetes para edades tempranas. Servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos y Cruz Roja conformarán el dispositivo de seguridad y atención de incidencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
- Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas
- Castro Caldelas, mujeres que tejen la Navidad a punto de ganchillo
- Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros