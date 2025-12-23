Pazolandia, el parque navideño de ocio que refuerza la inclusión

Escolares de vacaciones en Navidad de más de sesenta municipios de la provincia participarán un año más en Pazolandia, el parque navideño de atracciones que acoge el Paco Paz, con la organización de la Diputación de Ourense. Es un espacio de diversión y encuentro para familias, de la ciudad y el rural ourensano, así como también visitantes de vacaciones. El viernes, 26 de diciembre, Pazolandia abre las puertas al público con novedades en esta trigésima edición y manteniendo propuestas inclusivas, adaptadas a personas con TEA y otras diversidades.

Entre las novedades de esta edición en el parque de atracciones ourensano, un clásico de la oferta lúdica de Navidad, destaca la atracción King Joker, con un sistema de cinco jaulas para el público, movimiento circular y una altura máxima de vuelo de 18 metros. Otra incorporación a Pazolandia es un mural conmemorativo de LEGO, una pieza única creada con motivo del 30 aniversario, configurado por más de 56.000 piezas. También se ha instalado un circuito de coches locos eléctricos, con ruedas traseras deslizantes que permiten derrapes controlados, o un laberinto infantil de Halloween.

Una noria infantil e hinchables, entre las opciones lúdicas de Pazolandia. | FdV

Auriculares aislantes del ruido

Para reforzar la inclusión y accesibilidad se habilita una zona de calma para niños y niñas con TEA, que necesiten un espacio tranquilo. El día 3 de enero, por la mañana, se celebrará una sesión específica de Pazolandia inclusiva, sin ruido y centrada en especial en menores con trastorno del espectro autista.

Como medidas adicionales de atención a la diversidad, en el puesto de información estarán disponibles pulseras identificativas para niños TEA y con necesidades especiales, para evitar colas, así como auriculares aislantes de ruido, para menores con hipersensibilidad auditiva. La programación incluye talleres sensoriales, como el juego de los hilos, una propuesta inclusiva y creativa que promueve el tacto, la imaginación y el reconocimiento de las distintas capacidades de las personas.

En Pazolandia habrá una zona de lactancia y un área preinfantil, con juegos de construcción y juguetes para edades tempranas. Servicios sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos y Cruz Roja conformarán el dispositivo de seguridad y atención de incidencias.