Manzaneda reabre con 16 pistas y 12,5 kilómetros de esquí

La estación de montaña de Manzaneda, el único complejo deportivo invernal de Galicia, volvió a abrir este martes, 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena, devolviendo la actividad invernal a Cabeza Grande después de un verano marcado por los incendios que rodearon el complejo y dañaron parte de sus instalaciones.

El snowboard también tuvo protagonismo. | Brais Lorenzo

Desde primera hora, con la apertura a las 09.30, el complejo del Macizo Central ourensano recuperó el pulso invernal con una oferta amplia para los aficionados al esquí: 16 de las 20 pistas abiertas y un total de 12,5 kilómetros esquiables con cuatro remontes en funcionamiento durante toda la jornada.

Los espesores de nieve se situaron entre los 10 y los 40 centímetros, con mejores acumulaciones en las cotas más altas del dominio. Así, la combinación de nieve natural y producción artificial permitió consolidar una base suficiente para la práctica del esquí, especialmente en pistas de nivel azul y rojo.

Con todo, la meteorología condicionó parte de la jornada, «teníamos alerta de posibles precipitaciones en forma de lluvia y al final se cumplió», explicó el director de la estación, Víctor Picos, detallando que la ventana de lluvia comenzó a las 08.00 horas y se prolongó hasta las 13.00 horas, con el cielo encapotado durante el resto del día.

Pese a ello, la respuesta del público fue notable. La estación no disponía a última hora del número exacto de usuarios, pero sí de un indicador claro de afluencia. «El parking estuvo lleno», señaló Picos, que calificó la reapertura como «una jornada muy satisfactoria». «Estamos muy contentos de poder volver a abrir y permitir disfrutar de la nieve», añadió.

Así, a lo largo del día, esquiadores y visitantes fueron regresando a Manzaneda en una víspera de Nochebuena marcada más por las ganas de volver, recuperando una imagen invernal que contrasta con la del pasado verano.

De cara a este miércoles, Nochebuena, la estación abrirá en horario especial, de 09.30 a 15.00 horas. Durante la noche de este martes, el equipo técnico tratará de reforzar el manto con los cañones de nieve para recuperar parte de la nieve perdida por la lluvia y confiando en la previsión de «bajada de temperaturas». Además, esta temporada ya están disponibles los forfaits recargables, que permiten cargar desde casa y acceder directamente a los tornos, evitando colas, «más motivos para venir a disfrutar en la estación», anima Picos.