Enfermeras y médicos se forman en atención al trauma grave en el Colegio Oficial de Enfermeria de Ourense

Un total de 35 alumnos participan en Ourense en el curso ITLS Proveedor Avanzado, una formación especializada en atención prehospitalaria al trauma grave organizada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), en colaboración con ITLS España. La ciudad es la única sede gallega que acoge este programa avanzado, que se desarrolla en las instalaciones del Colegio de Enfermería de Ourense (COE Ourense), un espacio que reúne los requisitos necesarios para formar parte del programa internacional de capacitación en trauma.

Dirigida a profesionales de medicina y enfermería, la formación se celebró en dos jornadas, los días 19 y 20 de diciembre, con el objetivo de mejorar la atención al paciente con trauma grave mediante una metodología práctica avanzada. El curso combina sesiones teóricas con simulaciones en diferentes entornos, donde los asistentes entrenan competencias esenciales como el manejo avanzado de la vía aérea, la extracción rápida, la restricción de movimientos espinales, la retirada del casco, la aplicación de férulas de tracción o la atención al paciente pediátrico traumatizado.

El curso completó su aforo con 35 plazas y contó con un equipo docente formado por 12 instructores procedentes de Madrid, Tenerife, País Vasco, Castellón y Cuenca, además de dos colaboradores de Galicia. Para el desarrollo de las prácticas, la organización también contó con la colaboración del Concello de Ourense, la Policía Local, Protección Civil de Ourense, TES Galicia y Emergalia, que facilitaron recursos y apoyo logístico.

Durante la jornada del viernes se llevaron a cabo ejercicios de habilidades con el fin de ensayar distintos procedimientos en la atención al paciente traumatizado. Para ello, se habilitaron 10 estaciones de destreza y 6 escenarios simulados. Ya el sábado, las prácticas se centraron en la simulación con pacientes caracterizados tanto en el exterior como en el interior del COE Ourense, obligando a los alumnos a trasladar el material hasta el paciente y a intervenir en maniobras clave como la estabilización cervical, el manejo de la vía aérea, la transferencia a tabla larga o la colocación de vendajes y apósitos.

Desde la organización subrayan que este tipo de iniciativas refuerzan la formación continua de los profesionales sanitarios y contribuyen a mejorar la calidad de la atención urgente y de emergencias, especialmente en situaciones de trauma grave, donde la intervención precoz y coordinada resulta determinante.