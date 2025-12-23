El centro de Ourense da prioridad al peatón con la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones

Ourense da este viernes un paso decisivo en la transformación de su movilidad urbana con la entrada en vigor de la primera fase de la zona de bajas emisiones (ZBE) Ourense Centro. La medida implica la peatonalización de varias calles clave del corazón de la ciudad y la restricción del tráfico rodado en una amplia almendra urbana, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y el ruido, en cumplimiento de las directrices europeas.

El cambio, que llega con años de retraso respecto a otras ciudades, altera de forma inmediata la circulación en el centro y obliga a vecinos, comerciantes y conductores a adaptarse a una nueva configuración viaria. La ordenanza establece una implantación progresiva de la ZBE, con una primera fase que comienza ahora y una segunda prevista para 2029, mientras que el régimen sancionador no se activará hasta mediados de 2026.

Calles y restricciones

Entre las vías que pasan a ser peatonales destacan Valle Inclán, que se convierte en calle con plataforma única, y Arturo Pérez Serantes, completamente peatonal. Los otros tramos afectados son la Avenida de Buenos Aires, entre la rúa Concordia y Bedoya; rúa Cardeal Quevedo, desde el Parque de San Lázaro hasta la Avenida da Habana; y la calle Bedoya, entre el Parque de San Lázaro y el cruce con Ramón Cabanillas.

Además, el lateral del Parque de San Lázaro entre la rúa Concello y Bedoya también queda peatonalizado, lo que obliga a la reordenación de las paradas de taxi y autobús urbano.

La ordenanza establece que solo podrán acceder a estas vías los vehículos con etiqueta ambiental adecuada, así como residentes, operadores económicos y usuarios de aparcamientos públicos dentro del ámbito. Se trata de limitar el acceso de los vehículos más contaminantes y ganar espacio para los peatones, mejorando la calidad del aire y reduciendo el impacto acústico en la zona.

Así las cosas, la primera fase de la Zona de Bajas Emisiones afecta únicamente a un perímetro delimitado por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca, Coruña, Progreso, Concello, Parque de San Lázaro y Curros Enríquez. Mientras, la segunda fase ampliará las restricciones al resto del centro, incluyendo calles como Concejo, Juan XXIII y Curros Enríquez en su tramo final.

En cuanto a las sanciones se impondrán a partir de mediados de 2026. La ordenanza prevé multas de 200 euros, con incrementos del 30 % en caso de reincidencia.

Despedida de la ORA

La entrada en vigor de la ZBE coincide además con la eliminación de la ORA a partir del 1 de enero, tras 37 años regulando el estacionamiento en el centro. La supresión del servicio genera incertidumbre entre los trabajadores, que denuncian la ausencia de un proceso de despido negociado y la falta de alternativas laborales, mientras se mantiene en funcionamiento la grúa municipal, adjudicada en el mismo paquete concesional.

La oposición cuestiona la gestión del Concello y la falta de explicaciones sobre el futuro de estos trabajadores, que tienen edades entre 40 y 60 años, y muchos de ellos décadas de experiencia en el servicio.

La oposición alerta de «improvisación» en la implantación

El grupo municipal socialista ha presentado una batería de propuestas para evitar que la implantación de la Zona de Bajas Emisiones se convierta en «una oportunidad convertida en problema». Las socialistas califican de «irresponsabilidad» la supresión inminente de la ORA, una decisión que, denuncian, deja en un «limbo laboral a 13 trabajadores».

La portavoz del PSOE, Natalia González, acusa al gobierno local de implantar «desde la improvisación y la falta de diálogo», y reclama un plan extraordinario de aparcamiento y el aplazamiento de la eliminación de la ORA hasta contar con soluciones operativas. Entre sus propuestas figuran aparcamientos disuasorios temporales, sistemas de estacionamiento para residentes y la reactivación del seguimiento del plan de movilidad.

El PP se suma a las críticas y exige soluciones urgentes ante los cambios en el tráfico. Advierten que la Policía Local cuenta con 113 efectivos, muy por debajo de los ratios recomendados, que ascienden a 200, lo que dificulta el control del tráfico y la aplicación de medidas como la ZBE. Los populares de falta de información y reclaman al Concello que «deje de improvisar».