Acuerdo en el metal tras siete jornadas de huelga
Redacción
Hubo siete jornadas de huelga en el sector del siderometal en la provincia de Ourense, acción impulsada por los sindicatos CIG y UGT para reclamar mejoras salariales y laborales en un nuevo convenio. A principios de mes, los trabajadores dieron su visto bueno, en una asamblea, a un marco que supone un incremento salarial del 11% hasta 2027: un 3,5% en este ejercicio, un 4% en 2026 y un 3,5% en el último año. La Confederación Empresarial de Ourense cree que este conflicto laboral era «evitable», y lamenta los siete días de huelga. «El empecinamiento de las dos centrales sindicales por convocar movilizaciones condenó a la mesa de negociación al fracaso, llevando al sector a un conflicto injustificado e innecesario». La patronal dice que «el acuerdo alcanzado estaba a disposición de los sindicatos desde el comienzo de las negociaciones». Las asociaciones empresariales del sector cree que el acuerdo «contribuirá a mantener la paz social en un contexto de continua confrontación».
