Acuerdo en el metal tras siete jornadas de huelga

Hubo siete jornadas de huelga en el sector del siderometal en la provincia de Ourense, acción impulsada por los sindicatos CIG y UGT para reclamar mejoras salariales y laborales en un nuevo convenio. A principios de mes, los trabajadores dieron su visto bueno, en una asamblea, a un marco que supone un incremento salarial del 11% hasta 2027: un 3,5% en este ejercicio, un 4% en 2026 y un 3,5% en el último año. La Confederación Empresarial de Ourense cree que este conflicto laboral era «evitable», y lamenta los siete días de huelga. «El empecinamiento de las dos centrales sindicales por convocar movilizaciones condenó a la mesa de negociación al fracaso, llevando al sector a un conflicto injustificado e innecesario». La patronal dice que «el acuerdo alcanzado estaba a disposición de los sindicatos desde el comienzo de las negociaciones». Las asociaciones empresariales del sector cree que el acuerdo «contribuirá a mantener la paz social en un contexto de continua confrontación».