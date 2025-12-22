Veinte años de música coral universitaria celebrados en Santa Eufemia

La iglesia de Santa Eufemia se llenó ayer de voces, emoción y espíritu navideño con el Coro Universitario, que celebró su 20 aniversario con un gran concierto de Navidad que se transformó en una cita musical homenaje a dos décadas de trayectoria.

Así, el concierto reunió por primera vez sobre un mismo escenario a cuatro agrupaciones: el Coro Universitario, la Capela Madrigalista de Ourense, el coro Música Viva de O Carballiño y Cuquiños, integrado por niños y niñas del Campus de Ourense. Un diálogo coral que se tradujo en un programa variado, en el que cada formación interpretó cinco piezas, culminando la velada con una actuación conjunta.

«Queríamos que este aniversario fuese una celebración compartida de la música coral en Ourense», explicaba la directora del coro universitario, Ruth González, quien subrayó la dimensión simbólica del encuentro y el esfuerzo organizativo que supuso poner en pie un concierto de esta magnitud.

Sobre el escenario se dieron cita 60 intérpretes solo del campus, a ellos hubo que sumar la Capela Madrigalista y Música Viva, un despliegue poco habitual que condicionó también la elección del espacio. Santa Eufemia fue por primera vez el escenario elegido. «Necesitábamos un lugar que pudiera acoger a tanta gente y que, al mismo tiempo, arropase el sonido y al público», señalaba González.

El Coro Universitario cuenta este curso con 50 integrantes, a los que se sumó para esta actuación tan especial un grupo de cámara de cinco estudiantes y el acompañamiento de piano, percusión y guitarra, todos ellos bajo una misma dirección, la de González, que se puso al frente de los coristas del campus hace ya cinco años.

La complejidad logística fue notable y las horas previas al concierto resultaron clave, ya que fue el primer ensayo general con todos los participantes reunidos, un momento en el que, como pasó en el escenario, «nervios ninguno, lo que tenemos es ilusión».

Con esa ilusión y sin nervios, el coro universitario y Cuquiños —la formación infantil— interpretaron un villancico juntos, Angels Carol, y después los tres grupos de adultos cantaron el tema Sing Gently. Cada coro, además, cantó su propio repertorio para llegar a las cinco piezas, desde más villancicos hasta canciones sacras, todo con la misma intención que manifestaba González antes de empezar, «disfrutar de la música y hacer partícipes a todos los que quieran, hay que animarse».