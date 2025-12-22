Estos son los números premiados en la Lotería de Navidad de Ourense
Consulta los décimos agraciados con los principales premios en la ciudad de As Burgas
El Sorteo Extraordinario de Navidad ya ha terminado la rutina se repite cuando los focos del Teatro Real se apagan y los bombos dejan de girar. Móviles en mano, capturas en los grupos de WhatsApp y décimos sobre la mesa se agolpan para comprobar si la suerte ha pasado por Galicia.
Tras horas escuchando como los niños y niñas de San Ildefonso cantaban números, llega el momento de hacer recuento y revisar con calma todo lo jugado. En este punto, para facilitar la consulta, puedes utilizar el buscador de décimos premiados en Ourense, donde podrás comprobar de forma rápida si un número vendido en el municipio ha resultado agraciado con alguno de los principales premios.
La Lotería de Navidad ha tenido un paso tímido por Ourense: tan solo tres décimos del 60.649 agraciados con un quinto premio que se vendieron en la administración de Ervedelo.
Por su parte, el tercer premio ha sembrado alegría en muchos puntos de Galicia. El 90.693 ha tocado en Vigo, así como en otros puntos de la comunidad como A Coruña, Baio, Lugo, Chantada, Ribadeo, Cuntis, A Illa y Porriño. Los agraciados tendrán hasta 50.000 euros por décimo.
La cantidad de los premios mayores
Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son:
- El primer premio: cuatro millones de euros por serie, 400.000 euros por décimo.
- El segundo premio: 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.
- El tercer premio: 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.
- Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.
- Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
