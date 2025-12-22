La nieve tiñe las montañas en el primer día de invierno
El frío fue el protagonista del primer día de invierno. La provincia amaneció este domingo cubierta por un manto blanco que arrojó las más bajas temperaturas de toda Galicia.
La nieve dejó postales navideñas en localidades como Viana do Bolo, A Gudiña o Chandrexa de Queixa, donde los vecinos pudieron disfrutar de la estampa de una cota de nieve que llegó a situarse en torno a los 700 metros.
Así, estuvo activa la alerta amarilla por nieve en el sur ourensano y en las zonas de montaña, ante el riesgo de acumulaciones y por las posibles complicaciones para el tráfico.
En cuanto a los grados, el protagonismo por debajo de los 900 metros estuvo un día más en Calvos de Randín, donde el termómetro estuvo a menos 0.9 grados centígrados, mismo resultado que en Viana. Sin embargo, el frío extremo estuvo en las alturas, Cabeza de Manzaneda registró -6,3ºC. Para hoy la previsión es que la cota suba a 1.000 metros.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas
- Castro Caldelas, mujeres que tejen la Navidad a punto de ganchillo