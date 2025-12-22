La nieve tiñe las montañas en el primer día de invierno

El frío fue el protagonista del primer día de invierno. La provincia amaneció este domingo cubierta por un manto blanco que arrojó las más bajas temperaturas de toda Galicia.

La nieve dejó postales navideñas en localidades como Viana do Bolo, A Gudiña o Chandrexa de Queixa, donde los vecinos pudieron disfrutar de la estampa de una cota de nieve que llegó a situarse en torno a los 700 metros.

Así, estuvo activa la alerta amarilla por nieve en el sur ourensano y en las zonas de montaña, ante el riesgo de acumulaciones y por las posibles complicaciones para el tráfico.

En cuanto a los grados, el protagonismo por debajo de los 900 metros estuvo un día más en Calvos de Randín, donde el termómetro estuvo a menos 0.9 grados centígrados, mismo resultado que en Viana. Sin embargo, el frío extremo estuvo en las alturas, Cabeza de Manzaneda registró -6,3ºC. Para hoy la previsión es que la cota suba a 1.000 metros.