Manzaneda estrena la temporada de esquí por Navidad: la estación abre este martes

En agosto, la pesadilla de los incendios rodeó la estación de montaña de Manzaneda, obligó a confinar a varias decenas de niños que participaban en un campamento, y el fuego causó estragos en instalaciones del complejo deportivo de este enclave del Macizo Central de Ourense. Los malos días quedan atrás, y la ilusión vuelve a Cabeza Grande por Navidad.

"Hay imágenes que no se olvidan: nuestra montaña negra, en silencio, después de los incendios. Hace solo unos meses la vimos herida, negra, en silencio… y hoy, poco a poco, vuelve a respirar. No ha sido un camino fácil, pero hay momentos que lo compensan todo. Este es uno de ellos", destaca la estación. Este martes, 23 de diciembre, en víspera de Nochebuena y Navidad, Manzaneda abre las puertas para la práctica del esquí y otros deportes de nieve como el snowboard.

"Nos emociona de verdad poder decirlo: volvemos a abrir y volvemos con vosotros. Lo hacemos con la misma ilusión de siempre y con ese nudo en la garganta que solo se siente cuando sabes que estás regresando a casa", subraya la empresa, con emoción. La estación estará operativa desde las 9:30 a las 15 horas de este martes, 23 de diciembre. Hoy lunes, a las 19:30 horas, se conocerá el parte provisional de pistas abiertas y espesores previstos. El informe definitivo estará disponible a las 8 horas de mañana.

La noche gélida ayudó a consolidar la nieve acumulada en Manzaneda. / ESTACIÓN DE MONTAÑA DE MANZANEDA

Temperaturas mínimas por debajo de los 4 grados bajo cero, en la madrugada del domingo al lunes, han ayudado a consolidar la nieve acumulada en esta cumbre ourensana, el único complejo deportivo de Galicia para la práctica del esquí.

La montaña de Lugo y Ourense es un paisaje nevado tras las precipitaciones en forma de copos de las últimas jornadas. Hay un manto blanco en lugares como Trives, Chandrexa, San Xoán de Río, así como también en cumbres de Valdeorras y en otros puntos de la provincia. En algunos lugares, la nieve fue inesperada en la madrugada y mañana de este lunes.

Incidencias de tráfico

Hay nivel verde, con la circulación condicionada, en varios puntos de la provincia: desde la autovía A-52, entre los kilómetros 167 y 129, hasta distintos puntos de la OU-536 (entre los kilómetros 26 y 40); OU-533 (kilómetros 24 al 34); OU-540 (entre los puntos 29 y 41); N-541 (kilómetros 44 a 51); así como entre los kilómetros 179 y 184 de la N-525. Las máquinas quitanieves y los operarios de conservación vial trabajan para minimizar los riesgos y facilitar la circulación. Con todo, es necesario extremar la precaución.

San Xoán de Río, esta mañana. / XM PÉREZ BLECUA

"Gracias por la paciencia, por el apoyo y por no soltarnos la mano en los momentos más duros. La montaña sigue aquí. Nosotros también. Y ahora, por fin, volvemos a encontrarnos", celebran en la estación de Manzaneda, donde solo restan unas horas para dejar atrás lo peor y disfrutar de la nieve.