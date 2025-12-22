Incertidumbre entre la plantilla de la ORA a días vista del fin de los parquímetros

El próximo 1 de enero, la ciudad estrena año con la desaparición de la ORA, la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos y con ellas los parquímetros, que funcionan en la ciudad desde hace 37 años como una sistema para regular el tráfico y los estacionamientos en la zona centro .

Eliminar este servicio, una postura discutida por la oposición, fue idea directa del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que ya quería haberlo eliminado hace un año y tuvo que frenar por un recurso de la concesionaria, la firma Grupo Europeo de Servicios Doal. Sin embargo a solo días vista de que cese esta firma concesionaria, tiene en vilo a los trabajadores, pues no han recibido un expediente de despido legal, solo envió cartas a 9 de los 10 trabajadores de la ORA y una llamada telefónica de un supuesto inspector, avanzando que se aprobara un ERE, por «razones de fuerza mayor» y «razones económicas». Un proceso que ven totalmente irregular, pues no han negociado ni firmado nada, por lo que adoptarán medidas legales.

Curiosamente según las mismas fuentes sindicales se suprime un servicio que generaba ingresos a la concesionaria, y mantienen el de la grúa municipal «que da pérdidas y además supuestamente sin ir a concurso público cuando ORA y grúa eran indisolubles pues se adjudicaron en un solo paquete».

En la calle con 40 y 60 años

Los trabajadores denuncian que además del maltrato laboral que supone este despido a personas que llevan en muchos casos décadas en esta empresa, se muestran preocupados por su futuro, tienen edades entre los 40 a más de 60 años, un momento difícil par encontrar otro trabajo «y no entendemos que el alcalde no pida explicaciones a la concesionaria, ni nos brinde otra salida, cuando en otros procesos la nueva adjudicataria se compromete a subrogar a los trabajadores». Es algo que incluso exigen las administraciones públicas en los pliegos para adjudicar concursos públicos.

Lo que más le extraña a esta plantilla del servicio de vigilancia de la ORA , es que la grúa municipal, un servicio adjudicado hace más de 20 años iba en el mismo paquete concesional, sin embargo tienen que seguir funcionando las 24 horas, y con toda la plantilla necesaria para ello. «No sabemos cómo se puede continuar con la grúa por separado. Aquí nadie sabe nada, ni siquiera la oposición de lo que está ocurriendo, y el alcalde no ha dado explicaciones».

Se cuestionan si esa prolongación del servicio de grúa «se hará para la empresa cobrando lo mismo de canon al Concello, que cuando tenía también la ORA y 9 trabajadores más». Les llama la atención que solo queda fuera del ERE un trabajador de la ORA, el encargado «alguien que no tiene cometido laboral alguno».

El concejal y portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara, preguntó al Gobierno local en un pasado pleno, sobre el futuro del servicio de grúa, una vez que se deroga la ORA, al ir anexos ambos contratos en la misma adjudicación, así como el futuro en el que quedaba la plantilla. El Gobierno local y, en este caso el alcalde «comentó que le contestaría por escrito pero, por lo que sabemos no ha dado respuesta alguna a la oposición».

El BNG advirtió: la grúa va en la misma concesión y el contrato no se puede disociar

El alcalde ya había intentando inicialmente e suprimir la ORA en las calles y retirar los parquímetros en enero de 2025. La oposición puso en duda la idea que, finalmente ahora saca adelante alegando que el sistema de descarbonización de la ciudad , incluido en el modelo impuesto por Europa de ZBE, la Zona de Bajas Emisiones, cuya primera fase empieza el 26 d este mes, exige rebajar el tráfico en los centros urbanos, y la existencia de la ORA genera un mayor tráfico en el buscando una plaza en esta zona azul para aparcar.

El portavoz nacionalista , Luis Seara, ya avanzó el pasado año y ahora en esa nueva pregunta sin respuesta en el Concello que ORA y grúa « figuran en el contrato y no se puede disociar del de la grúa, al ser una única concesión».Las voces discrepantes con la eliminación de la ORA, antes de tener un servicio público de buses capaz y bien estructurado, las peatonalizaciones y la ZBE culminadas (algo que remata en 2029) solo va a generar más tráfico circulando por el casco urbano para buscar una plaza en la zona centro.