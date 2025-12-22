El fútbol más solidario se juega en el Outeiro Grande

El campo del Outeiro Grande fue este domingo el escenario de un torneo solidario de fútbol base que ya es tradición en el calendario deportivo y, sobre todo, altruista. Organizado por el Terras de Maside, la cita reunió a equipos de distintas localidades de la provincia y también de Pontevedra, en pequeños partidos donde la competición compartió protagonismo con la generosidad.

El torneo contó con la participación de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil, con una amplia afluencia de conjuntos, lo que obligó a ajustar el formato de los encuentros a duelos de 15 minutos para poder dar cabida a todos los equipos inscritos. Entre los clubes participantes entidades como Ribadavia, Lalín o Silleda, además del propio Terras de Maside como anfitrión.

Más allá de los resultados deportivos, el eje central de la jornada fue su carácter solidario. Para poder participar en el torneo, cada jugador debía aportar un kilo de alimentos no perecederos, que serán destinados a Cáritas, convirtiendo el acceso al campo en un gesto de ayuda directa a quienes más lo necesitan.

La solidaridad se mantuvo también durante el desarrollo de los partidos. A lo largo de la jornada se vendieron rifas solidarias con distintos sorteos, cuya recaudación irá destinada a Aspadisi, reforzando así el compromiso social del evento.