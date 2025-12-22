Va todo a As Burgas: el centro se reparte el lote en Ourense

A las 13.26 horas de este lunes, la mítica administración Anta, de la calle Progreso de Ourense, recibía una nueva llamada. Menos de una hora antes, las bolas de Teatro Real habían determinado que el número 25508, del que habían vendido una serie de décimos, otorgaba un cuarto premio, el que ya a esas alturas se sabía que era el de mayor importe que cayó en la ciudad en la Lotería de Navidad de este año.

Como era obvio, las preguntas presenciales y telefónicas de los medios de comunicación no paraban de llegar, y se pensaban que este nuevo contacto tenía el mismo objetivo. Fue precisamente ese tumulto el que les hizo desconectarse del sorteo y perderse la noticia de que, tan solo 49 minutos después, habían repartido un nuevo quinto premio. «Bueno, no me lo puedo creer, ¿en serio?», exclamaba al teléfono una de las trabajadoras antes de revisar su aplicación de confianza y que toda la administración estallara de nuevo de alegría.

El relato de Anta es de lo más destacable de una Lotería de Navidad más bien modesta para la provincia termal. La suerte no llegó a los pueblos afectados por los incendios, justicia que sí experimentó León, y los ourensano sse quedaron con un premio de 326.000 euros repartidos en 31 décimos, sin contar reintegros ni pedreas. Atrás quedaron el segundo y tercer premio de hace 365 días, o el Gordo que cayó por partida doble en 2023.

Se puede decir, no obstante, que las cifras guardan relación con el gasto que las tierras aurienses decidieron asumir para el sorteo: un promedio de 63,68 euros por persona que se reflejaron en un total de 19 millones invertidos, ambos datos los más bajos de Galicia, y la única provincia gallega que compró menos lotería que la media nacional. «Es importante que caigan este tipo de premios aquí en Ourense, para que la gente se anime a comprar más», comentaba Jorge Anta, administrador del establecimiento homónimo.

Poco, pero concentrado. El lote a repartir en Ourense se distribuyó en tres números premiados (un cuarto premio y dos quintos) y otro trío de administraciones que lo vendieron, dos de las cuales se encontraban a escasos 500 metros de distancia.

Hermanos de vuelta a la carga

Además del éxito de Anta, que con sus diez décimos vendidos en cada uno de los premios repartió el 80% del bote en Ourense, la rúa Ervedelo fue la otra gran protagonista de la mañana. Hubo que esperar hasta las 10.37 horas, con tres números de la suerte ya sacados, para que el 60649 concediera fortuna en la provincia termal.

Fue la administración La Suerte, del barrio de O Couto, la que repartió un décimo a lo que confían en que fuera un miembro del vecindario, como ya lo hicieron años atrás, pues al igual que Anta, este local es ya un habitual en los sorteos extraordinarios: ya repartió el Gordo en 2023, mientras que el establecimiento de la calle Progreso consiguió uno de los premios mayores en cuatro de los últimos seis años, con un tercero en 2020 como mejor dato.

Poco más de una hora después de que se abriera la partida en Ourense, volvió a sonar la campana en Ervedelo y Xinzo de Limia para originar una mágica historia ya contada en otras ocasiones. El quinto premio del 61366 tocó tanto en La Suerte como en A Pantalla da Meiga, donde sus administradores comparten familia además de oficio: Luis y Herminio Carballeda, hermanos, acababan de repartir suerte con el mismo número, y se unían ese día a Antonio, el tercer fraterno en discordia, al que ya le había tocado premio en la Avenida Ramón Nieto de Vigo.

El relato digno de patrocinar el próximo anuncio de la Lotería no era para nada novedoso. Esta misma pareja había sido la encargada de repartir los dos décimos premiados con el Gordo hace dos años, y tras esta nueva gesta, comprar un décimo de Navidad con el sello Carballeda puede convertirse en un talismán para futuros sorteos.

