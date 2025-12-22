Andén I convierte la creación local en alternativa para los regalos de Navidad

El espacio cultural Andén I se convirtió en punto de encuentro entre artistas y público con la celebración del Mercadillo de Arte – Edición Navidad, una jornada dedicada a las artes plásticas, al contacto directo con los creadores y a la reivindicación de la cultura como forma de consumo consciente durante las fiestas.

El trajín en el espacio cultural. | I. Osorio

La iniciativa se desarrolló a lo largo de toda la jornada en la sede de Andén I, en la Avenida de Marín, en el barrio de A Ponte, por donde pasaron vecinos y vecinas interesados en conocer y adquirir obra original y ediciones especiales de artistas locales, en formatos accesibles y pensados para todos los públicos y bolsillos.

Música y arte, de la mano. | I. Osorio

El mercadillo reunió a una amplia representación de la escena ourensana de la ilustración y las artes plásticas, con la participación de Tati Pero, Uxía Mangana, Gabri Sink, Carmen Rey, Luca Log, María Piñal Trashorras, María Jesús Ballester, José Antonio Prieto, Eva Ragnarok o Eva González, entre otros y otras creadoras invitadas, conformando una propuesta plural tanto en técnicas como en lenguajes artísticos.

«El objetivo de la iniciativa fue juntar a la gente joven de la ilustración y de las artes plásticas de Ourense, muchos de ellos habituales del espacio durante los Estudios Abiertos, y poder poner a la venta obra de pequeño formato creada por ellos mismos», explicaba al término del mercadillo uno de los organizadores, David Gesto, miembro de la Asociación Cultural Andén I.

Pero no solo eso, también se trataba de «pasar un día de Navidad divertido alrededor del arte y, de paso, ofrecer la posibilidad de comprar regalos con el valor añadido del trabajo realizado por creadores y creadoras de nuestro entorno». Así, bajo el lema «Estas festas, agasalla paixón, agasalla arte», nació la primera edición del mercadillo de arte de Andén I. Una propuesta que desde la organización aseguran con rotundidad «vamos a repetir».

Ya tienen planes para ello, «viendo que la acogida de este año fue muy buena, pero especialmente por la mañana», las próximas navidades se plantean ampliar el calendario, haciendo la jornada no solo un domingo sino también un sábado con horario matinal «para que se acerque todavía más gente».

Para tratarse de una primera edición la satisfacción fue «máxima». «Todos vendieron un poco de todo y eso que había mucho donde elegir», comenta David, porque dibujos, acuarelas, plumas, micrograbados, mini esculturas y algún óleo compartieron un espacio que albergó a diez artistas y dos espectáculos musicales; el dúo Chamuyo Tangos y el grupo de gaitas Os Fedellos amenizaron un evento que ha llegado para quedarse.