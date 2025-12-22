El alcalde de Barbadás no dimite y crea un minigobierno con él y dos ediles en una corporación de 17: «Ahora soy multifunción»

Más de 11.100 personas residen en el concello ourensano de Barbadás, en cuya corporación hay 17 concejales. Tras la crisis desatada por la denuncia interna contra el regidor, Xosé Carlos Valcárcel, por un presunto caso de acoso laboral sufrido por una compañera de gobierno, que él niega, el alcalde dejó el PSdeG pero descartó dimitir, como le exigía su antiguo partido. Su plan no cambia: quiere seguir, aunque sea al frente de un gobierno con franca minoría. Cinco concejales socialistas dejaron el ejecutivo tras el caso. Solo uno continúa, José Manuel Morgade . Junto a Daniel Rey, el representante de Democracia Ourensana, Valcárcel compone un nuevo ejecutivo. La situación recuerda a la de la ciudad de Ourense tras la crisis entre DO y PP, en el anterior mandato, cuando Jácome gobernó solo con dos ediles.

El alcalde reorganiza las competencias para concentrar el poder municipal en él mismo y en los dos concejales que aún le son afines. Además del área de Emergencias e Intervenciones Públicas, Disciplina Medioambiental y Guardería Forestal, Daniel Rey se encargará de la Tenencia de Alcaldía y de la coordinación de Urbanismo, Vías y Obras, Servicios Públicos, Parques y Jardines, Servicios Sociales, Salud e Igualdad.

José Manuel Morgade llevará Promoción Económica, Turismo, Recursos Humanos y Formación, como hasta ahora, y también la segunda Tenencia de Alcaldía, Educación y Comercio, Cultura y Participación Vecinal. El alcalde asume la gestión de Policía Local, Hacienda, Deportes y Juventud.

¿Es posible gobernar un concello de mediano tamaño con solo 3 concejales de 17, alcalde incluido? «Sí», dice tajantemente, en un breve aparte durante un acto de entrega de premios de Navidad. «Ahora soy un alcalde multifunción», ironiza. Valcárcel recuerda que «con 3 de 27 gobernó Jácome en Ourense. Cuento con trabajar en equipo y en red». El PP, con seis ediles, seguirá en la oposición. El regidor de Barbadás es diputado —ahora, un no adscrito— y su voto daría mayoría al PP en la institución provincial, que tiene 12 de los 25 asientos.

Sobre sus excompañeras, Valcárcel expresa en un comunicado que «más allá del difícil momento en el que nos sitúa su renuncia, quiero agradecerles a todas ellas su dedicación», en especial a la que fue su teniente de alcalde dos mandatos. Completan el pleno el BNG, dos ediles, y el Partido Galego, con uno, que solicitó un pleno extraordinario o la dimisión.