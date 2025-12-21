Santa Claus y sus renos llegaron a As Burgas

Ourense se convirtió por una tarde en Laponia, y afortunadamente no fue por el frío. La lluvia dio tregua para que a eso de las 19.00 horas una especial comitiva hiciese presencia en la calle Parque San Lázaro. Una serie de elfos con malabares preludiaban la aparición del gran anciano ataviado de rojo que todos querían ver, y el reconocible repenique de piano el «All I want for Christmas is you» dio el pistoletazo de salida para que el Papá Noel que se escondía en el tumulto saliese a pasear.

Cientos de niños ourensanos al regazo o a los hombros de sus padres y madres presenciaron ayer la tradicional cabalgata de Papá Noel en la ciudad de As Burgas. Un paso rápido, similar al de los años anteriores, dejaba unos segundos para que los pequeños y pequeñas disfrutasen de su aparición. Con brillantes ojos, le demostraban bajo una mirada que habían sido buenos durante este año, y que sus buenas notas, su limpieza u otros logros igual de importantes bien merecían que la mañana del próximo jueves apareciese bajo el árbol el peluche, libro o coche teledirigido que le habían pedido por escrito en su carta.

Pese a la agilidad de la marcha, marcada por los cuatro renos que movían el trineo, lo cierto es que la cabalgata tuvo la organización necesaria para ser fácilmente disfrutable. El ancho de las calles Parque San Lázaro y Paseo permitieron que no hubieran grandes tumultos frente a los cordones de seguridad, y que todos los presentes pudieran disfrutar de una buena vista. Tampoco hubo grandes problemas en la circulación: frente a los múltiples atascos que sí se produjeron en Samaín, Magosto o con el encendido de las luces, los cortes de las calles Curros Enríquez, Concello y Juan XXIII estuvieron correctamente gestionados, y la circulación pudo ser fluida dentro de las condiciones.

Un grupo de familias ven pasar a la cabalgata.

Críticas por el uso de renos

La organización impecable tuvo como única pega el mismo ocasionante de polémica que los últimos seis años: la presencia de renos para un uso lúdico. El uso de los cérvidos, que Jácome instauró como una especie sello de identidad del desfile cuando llegó al mandato en 2019, ya provocó en ediciones anteriores críticas por parte de plataformas animalistas, que incluso llegaron a denuncias ante el Seprona, y este año se repitió la historia. Colectivos como la Plataforma Defensa Animal emitieron comunicados en los días previos calificando de «aberración» que se utilicen renos con fines recreativos y asegurando que los mamíferos se exponen a situaciones de estrés en este tipo de actos.

Por su parte, el propietario que prestó los renos para el desfile durante las últimas ediciones, el cántabro Rubén Matanza, declaró en 2023 ante esta misma polémica que «en Galicia y Cantabria todos nacimos entre las pezuñas de las vacas y deberíamos saber que estos renos no son animales salvajes ni exóticos, sino que son de las mismas familias que habitaban la cordillera cantábrica en el Paleolítico».

Diferentes posturas ante una decisión que, eso sí, este año empleó menos animales: fueron cuatro renos, uno menos que en 2025, los que tiraron del trineo.