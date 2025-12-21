Rebulir clausura su 20.ª edición con el rural como foco internacional

El Festival Internacional Rebulir (FIR) clausuró este sábado, 20 de diciembre de 2025, su 20.ª edición en el Pavillón de O Picouto, en el Concello de Ramirás, con una gala que reunió a más de 700 personas y que volvió a situar el rural ourensán como escenario de intercambio cultural e interculturalidad.

La ceremonia, conducida por Cé Orquestra Pantasma —proyecto del vigués César Freiría—, combinó música, danza y el fallo de los XIV Premios Rebulir da Cultura Galega. El galardón de «Música Galega» recayó en Malvela, que defendió «cultura e a lingua galega, que é a máis bonita e que a queremos tanto» y ofreció una interpretación de su himno «Pirim Pin Pin», coreado por el público.

En «Artes Escénicas» fue distinguida la actriz lucense Cristina Castaño. Al no poder asistir, el premio lo recogió su madre, Marita Castaño, y la intérprete agradeció el reconocimiento en un vídeo, con una mención al trabajo del Grupo Rebulir.

El «Premio Homenaxe» fue para el Programa Luar, de la Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia (CSAG, antiga CRTVG), con un mensaje audiovisual de Xosé Ramón Gayoso en el que destacó la «investigación, conservación e divulgación da cultura e da identidade galega».

La gala estrenó además el Premio «Rogelio García Yáñez», entregado por el Secretario Xeral de Emigración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez, a la Emigración Galega en Euskadi, representada por Mónica Calvo. En el apartado artístico participaron 12 compañías, entre ellas grupos de Ecuador, Portugal y Senegal, junto a formaciones nacionales .