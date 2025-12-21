El PP municipal solicita soluciones ante cambios «preocupantes» en el tráfico

El grupo municipal del Partido Popular demanda al Concello de Ourense la adopción de medidas para garantizar una correcta gestión del tráfico urbano. La petición llega ante un escenario que consideran « altamente preocupante» por la combinación de la «falta de efectivos de la Policía Local, la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones y la eliminación de la ORA».

La concejala Inma Moreiras recordó que actualmente la Policía Local cuenta con 113 agentes, muy por debajo de los ratios recomendados, que situarían la necesidad en unos 200 efectivos. «Con estos números es imposible controlar el tráfico, informar a la ciudadanía y aplicar medidas complejas como la ZBE o la supresión de la ORA», denunció.

La entrada en vigor de la ZBE, prevista para el 26 de diciembre, coincide con la eliminación de la ORA a comienzos de 2026. Moreiras advirtió que estas decisiones requieren un fuerte dispositivo policial para informar sobre las restricciones de acceso según la etiqueta ambiental, algo que actualmente resulta imposible. Además, criticó la escasa información facilitada por el Concello y reclamó una campaña amplia y accesible y la creación de una oficina municipal de información.

El PP también alertó sobre la falta de aparcamiento en la ciudad, la insuficiente capacidad de los parkings del centro, el elevado coste del privado y la pérdida de plazas . «Incrementar restricciones sin planificación ni recursos crea el caldo de cultivo perfecto para un colapso del tráfico a partir del próximo año», denuncian los populares, que exigen «soluciones reales» que «garanticen una movilidad ordenada y segura».