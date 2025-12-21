El Partido Galego pide un pleno extraordinario en Barbadás

La crisis política abierta en el Concello de Barbadás tras la denuncia por presunto acoso laboral contra el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel (PSOE), continúa sumando voces críticas. El Partido Galego, representado en la corporación municipal por Ramón Padrón, hizo público este sábado un comunicado en el que expresa su condena a cualquier tipo de acoso y reclama un pleno extraordinario para este lunes con la intención de que todos los concejales «se retracten públicamente». Si el regidor no lo convoca son tajantes: piden su dimisión.

El grupo municipal, además de manifestar «condena y rechazo absoluto a cualquier tipo de acoso sexual o laboral», así como su apoyo total a las víctimas, reclama que «los hechos sean puestos en conocimiento de la Administración de Justicia para que todas las partes puedan defenderse y se dicte una sentencia judicial».

Apoyos y «mercadeo»

En esta línea, lamenta los movimientos de los distintos partidos políticos que, a su juicio, generan en los vecinos «una sensación de mercadeo con los resultados que decidieron las urnas», mientras los problemas reales y básicos del municipio quedan «relegados a un segundo plano».

En su comunicado, la formación señala que permanece a la espera de «conocer con cuántos apoyos cuenta en estos momentos el alcalde, si presentará su dimisión o si se activará una moción de censura para postular a un nuevo alcalde o alcaldesa». Mientras esta situación no se concrete oficialmente, exigen la convocatoria urgente de ese pleno extraordinario para este lunes, 22 de diciembre. El edil al frente del partido, advierte además de que, si no se produce dicha convocatoria, solicitará la dimisión del regidor e instará a los grupos mayoritarios del Concello —PP y PSOE— a que la promuevan, al ser los únicos que cuentan con el número suficiente de concejales para activarla —seis ediles respectivamente, tras abandonar el regidor las siglas y pasar a no adscrito—.