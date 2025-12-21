Papanoelada solidaria para recaudar alimentos
50 moteros de Vespa y Lambretta recorrieron Ourense para recaudar 835 kilos de alimentos
d. a.
Una comitiva de unos 50 Santa Claus se pusieron ayer sobre dos ruedas para recorrer las calles ourensanas por una buena causa. Se trataba de los miembros del Club Vespa - Lambretta Avispados de Ourense, que celebraron su séptima edición de la papanoelada solidaria, en la que circulan por la ciudad de As Burgas parando en sus locales colaboradores para recoger alimentos no perecederos.
La expedición partió de la cafetería Gráfico, donde el club tiene su (hoy renovada y estrenada) sede, y se detuvo en cinco ocasiones para recolectar un total de 835 kilogramos de arroz, garbanzos y similares. Todo lo recaudado fue donado al Banco de Alimentos de Ourense, que lo repartirá entre los que más lo necesiten estas Navidades. Los moteros mostraron una vez más la faceta solidaria que nace en estas fechas.
