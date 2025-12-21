El dolor como impulso creativo

Tania Godoy (O Carballiño, 2001) tenía 15 años cuando la poesía dejó de ser algo que se lee para convertirse en algo que se dice en voz alta, sobre un escenario. Fue a esa edad cuando descubrió los poetry slams, un formato de poesía recitada más teatral que académica, donde el ritmo, la energía y el cuerpo importan tanto como las palabras. Un contexto en el que encontró inspiración para lo que haría casi una década más tarde: publicar un poemario.

Lo que empezó como un entretenimiento para pasar el tiempo en clase fue ganando profundidad. Escribir se convirtió para ella en «una forma de autorregulación emocional, una manera de entender lo que sentía cuando las palabras no salían de forma ordenada o simplemente aún no las había, había que crearlas». Volcarlo en papel le permitía hacerlo, pero siempre en la intimidad, solo como espacio personal. Hasta hace cuatro años.

«En 2021 me rompí una pierna, en aquel momento estudiaba en la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia y vi como no podía hacer nada. Soy una persona muy nerviosa, necesito hacer cosas o me aburro fácil, así que me desesperé». Fue entonces cuando su profesora de literatura dramática, Carmen Abizanda, le propuso un ejercicio sencillo y exigente a la vez: «escribir un poema cada día y enviárselo». De aquella constancia nació un primer poemario en gallego que nunca llegó a publicarse, pero que cimentó su disciplina creativa.

La lesión de la pierna tuvo su segunda parte hace poco más de un año. «Necesité una segunda operación, esta vez del ligamento cruzado, y de nuevo volvieron la inmovilidad y con ella la ansiedad de querer hacer y no poder. Me llevaron a volver a mirar hacia dentro y escribir».

De ese proceso surge «Donde duele, brota», su primer poemario publicado, escrito en castellano porque «si ya así era difícil publicar, en gallego era prácticamente imposible». Así, la mayor parte de los textos fueron escritos entre 2024 y 2025, salvo uno de sus primeros poemas elaborado en la adolescencia y en castellano, una pieza que decidió recuperar como parte de su recorrido personal y literario.

Tres partes, un árbol

El libro está concebido como «un viaje interior, con la idea de que para sanar hay que escuchar lo que normalmente se evita». Por eso la joven autora decidió estructurar la obra en tres partes que simbolizan el crecimiento de un árbol, «escucharse para florecer».

La primera de esas partes, bajo el título de raíces, es «la más cruda; se explora el dolor y la profundidad necesarias para poder sostenerse». En la segunda; espina, aborda «la lucha contra los miedos y los conflictos que aparecen cuando se remueve lo enterrado». Por último, en fronda, la mirada «se abre hacia fuera, con poemas que reflexionan sobre la identidad y lanzan críticas sociales». Pero Tania, advierte, «la mayoría son más trágicos que alegres, creo que escribo mejor sentimientos negativos que positivos».

La poeta defiende que hay un tono que atraviesa toda la creación: «se nota mucho que está la figura del zombie digital, porque formo parte de una generación que ha perdido la capacidad de aburrirse y que se refugia en el teléfono móvil para no pensar», dice. Sin embargo, sus referencias se encuentran lejos de las redes sociales: «cuando empecé a escribir tenía en mente a Rupi Kaur, ella tiene un poema que dice, hablando de girasoles, ‘A pesar de saber que van a vivir poco, eligen vivir su forma más brillante’ y me convence esa filosofía».

Publicar como amateur

Para que todas sus ideas viesen la luz la respuesta sí estuvo en internet. Consultando con editoriales rechazó propuestas porque «exigían asumir el coste de la edición y yo no me lo podía permitir». Entonces apareció un anuncio en Instagram. Era de Talón de Aquiles.

«Ellos pedían escritores nuevos y yo les escribí con mi propuesta. Me pidieron que les mandase algo de lo que tenía y envié como doce poemas distintos». Gustaron. Así llegó el acuerdo con el que Tania tuvo el libro en sus manos. Talón de Aquiles lanzó una primera tirada de 150 ejemplares, con un reto claro: «tengo que vender al menos 100 por mi cuenta para que la editorial apueste por una distribución mayor, llegando a las librerías. En caso de no cumplirlo no pasa nada, no tengo que hacer frente al coste de los ya sacados».

El poemario cuesta 18 euros y el beneficio económico para la autora es «ínfimo, creo que no llega ni al 2%», pero lo asume con naturalidad porque «es la ilusión de ver mi trabajo publicado y de pensar que gente que haya atravesado por situaciones que relato en los poemas se pueda sentir identificada».

Como su interés por la poesía partió de los poetry slams, sus presentaciones siguen la misma línea. Hasta la fecha solo ha presentado en Vigo, donde recitó sus poemas con coreografía, pero estas navidades no descarta hacer algo en Ourense porque el reto de las ventas, donde ya supera los 50 ejemplares, sigue vigente y a ello le suma uno más: ser profeta en casa.