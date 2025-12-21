El convenio entre el Concello y Cruz Roja ayuda a más de 4.000 personas vulnerables

Un año más, el convenio de colaboración entre el Concello de Ourense y Cruz Roja ha permitido ofrecer apoyo inmediato a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Durante 2025, más de 4.000 personas se acercaron al servicio de Acogida y Atención Inmediata a Personas Vulnerables, el principal recurso de la provincia para quienes buscan soluciones ante carencias materiales o situaciones de emergencia social.

Así se extrae del balance que hace la entidad para cerrar el 2025, exponiendo que un total de 222 familias ourensanas pudieron recibir ayudas directas financiadas con los 50.000 euros aportados por el Concello, destinadas a cubrir necesidades básicas y a facilitar el acceso a otros recursos comunitarios y municipales.

El servicio no solo ofrece cobertura de necesidades como alimentación, productos de higiene y artículos del hogar, sino que también proporciona acompañamiento emocional y orientación personalizada para acceder a otros recursos y servicios disponibles en la ciudad. La atención que reciben las personas vulnerables aborda tanto las consecuencias materiales de la pobreza como los efectos que estas situaciones pueden tener en su salud mental y bienestar emocional.

Desde Cruz Roja resaltan que la intervención inmediata es fundamental para garantizar que quienes se encuentran en riesgo social puedan recibir apoyo integral y restaurador, recuperando «autonomía y dignidad».

Apoyo más que material

Así, además de cubrir necesidades básicas, el servicio desarrolla actividades de formación y orientación dirigidas a mejorar la integración social y laboral de los beneficiarios. A lo largo del año, los talleres y programas ofrecidos incluyeron la activación socio-laboral, enfocada a fortalecer las habilidades prelaborales y en la adquisición de conocimientos sobre el mercado laboral, la integración en la comunidad y la importancia de tejer redes de apoyo; también la educación para la gestión emocional y el autocuidado, así como la economía doméstica y la eficiencia energética en el hogar.

En este contexto, 55 familias recibieron productos textiles, como edredones de invierno, asociados a revisiones de consumo eléctrico, y se facilitaron prestaciones complementarias para medicación, alquiler de vivienda y tasas de homologación de estudios extranjeros.

Diversidad de perfiles

El programa está dirigido a un amplio espectro de personas y familias, especialmente aquellas con escasos recursos, personas que viven solas, mujeres en situación de dificultad social y personas mayores.

Con todo, la atención prestada en este programa de Cruz Roja se realiza de «manera personalizada, asegurando que cada caso reciba una respuesta adaptada a sus necesidades», aseguran desde la entidad, trasladando que se combinan soluciones inmediatas con información sobre recursos adicionales disponibles en los Servicios Sociales Municipales, centros de salud y otras entidades comunitarias con el fin de ampliar sus posibilidades de apoyo y resolución de demandas .

Para el Concello de Ourense, la colaboración con Cruz Roja constituye un refuerzo del tejido social de la ciudad. Gracias a este convenio, quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad no solo acceden a ayudas urgentes, sino que también reciben un acompañamiento integral que potencia sus capacidades, mejora su bienestar emocional y facilita su integración en la comunidad. Así, el programa de atención inmediata se consolida como un instrumento clave para garantizar la protección social y la inclusión de quienes más lo necesitan en la ciudad de Ourense.