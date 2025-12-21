El colegio de ingenieros agrícolas cambia de presidencia
L. G.
El Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense inicia una nueva etapa tras la renovación de su junta de gobierno. Tras una jornada celebrada en el Balneario de Laias. La asamblea aprobó los presupuestos para 2026 y marcó el inicio de un proyecto orientado a consolidar los programas de crecimiento y reforzar la visibilidad de la profesión en la provincia.
En este contexto, José Paz Paz asumió la presidencia, acompañado por un equipo que incluye a Manuel Rojo López como vicepresidente, Miguel Ángel Viso Diéguez como secretario, Isabel Delgado Outeiriño como vicesecretaria y Nazaret Álvarez Freire como tesorera, entre otros vocales. Entre los objetivos, la nueva junta continuará la labor del presidente saliente, centrada en fomentar la innovación y apoyar el desarrollo rural.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija