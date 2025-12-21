El colegio de ingenieros agrícolas cambia de presidencia

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense inicia una nueva etapa tras la renovación de su junta de gobierno. Tras una jornada celebrada en el Balneario de Laias. La asamblea aprobó los presupuestos para 2026 y marcó el inicio de un proyecto orientado a consolidar los programas de crecimiento y reforzar la visibilidad de la profesión en la provincia.

En este contexto, José Paz Paz asumió la presidencia, acompañado por un equipo que incluye a Manuel Rojo López como vicepresidente, Miguel Ángel Viso Diéguez como secretario, Isabel Delgado Outeiriño como vicesecretaria y Nazaret Álvarez Freire como tesorera, entre otros vocales. Entre los objetivos, la nueva junta continuará la labor del presidente saliente, centrada en fomentar la innovación y apoyar el desarrollo rural.