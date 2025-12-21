El CEIP Manuel Sueiro, premio estatal por su plan de lectura
El Ministerio de Educación reconoce el «Leo y releo con LEO» del colegio ourensano, único centro gallego galardonado este curso
En el CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro la lectura no es una obligación escolar, sino una costumbre que se cultiva a diario. Ese trabajo constante acaba de recibir un importante respaldo: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha premiado al centro escolar ourensano por su plan de lectura «Leo y releo con LEO», un reconocimiento nacional que solo ha recaído en un colegio gallego en esta edición y que está dotado con 7.500 euros.
No es la primera vez que este centro de la ciudad de As Burgas destaca fuera de Galicia. Ya en el curso 2022-2023 logró el segundo premio nacional en la categoría de clubes de lectura. «Estas distinciones son, por encima de todo, un agradecimiento al esfuerzo colectivo por hacer de la biblioteca y de las aulas espacios de descubrimiento», celebran desde el centro.
El proyecto premiado acompaña al alumnado desde los primeros cursos con una idea sencilla: que cada niño y cada niña encuentre su propio camino como lector. Para ello, el profesorado propone lecturas adaptadas a sus intereses, fomenta la relectura como herramienta de comprensión y anima a opinar, preguntar y pensar a partir de los libros.
Pero el plan va más allá de las páginas. La selección de títulos y las actividades que los rodean buscan reflejar la diversidad del aula y promover valores de igualdad, respeto e inclusión. La literatura se convierte así en un punto de encuentro desde el que entender el mundo y a quienes lo habitan, sin etiquetas ni estereotipo porque «en el Manuel Sueiro, cada persona cuenta por igual y la literatura se utiliza como puente para entender el mundo desde el respeto y la equidad, asegurando que todo el alumnado tenga los mismos recursos y oportunidades», apunta el director, Jose Manuel Rego.
Familias, docentes y alumnado forman parte activa de este engranaje que funciona dentro y fuera del aula, y que tiene en la biblioteca uno de sus espacios clave. Ahora, gracias al premio, el centro podrá renovar y ampliar su fondo de libros y seguir alimentando una forma de aprender en la que leer no es solo un objetivo académico, sino una experiencia para la convivencia y el desarrollo social en igualdad.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija