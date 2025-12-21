El CEIP Manuel Sueiro, premio estatal por su plan de lectura

En el CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro la lectura no es una obligación escolar, sino una costumbre que se cultiva a diario. Ese trabajo constante acaba de recibir un importante respaldo: el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha premiado al centro escolar ourensano por su plan de lectura «Leo y releo con LEO», un reconocimiento nacional que solo ha recaído en un colegio gallego en esta edición y que está dotado con 7.500 euros.

No es la primera vez que este centro de la ciudad de As Burgas destaca fuera de Galicia. Ya en el curso 2022-2023 logró el segundo premio nacional en la categoría de clubes de lectura. «Estas distinciones son, por encima de todo, un agradecimiento al esfuerzo colectivo por hacer de la biblioteca y de las aulas espacios de descubrimiento», celebran desde el centro.

El proyecto premiado acompaña al alumnado desde los primeros cursos con una idea sencilla: que cada niño y cada niña encuentre su propio camino como lector. Para ello, el profesorado propone lecturas adaptadas a sus intereses, fomenta la relectura como herramienta de comprensión y anima a opinar, preguntar y pensar a partir de los libros.

Pero el plan va más allá de las páginas. La selección de títulos y las actividades que los rodean buscan reflejar la diversidad del aula y promover valores de igualdad, respeto e inclusión. La literatura se convierte así en un punto de encuentro desde el que entender el mundo y a quienes lo habitan, sin etiquetas ni estereotipo porque «en el Manuel Sueiro, cada persona cuenta por igual y la literatura se utiliza como puente para entender el mundo desde el respeto y la equidad, asegurando que todo el alumnado tenga los mismos recursos y oportunidades», apunta el director, Jose Manuel Rego.

Familias, docentes y alumnado forman parte activa de este engranaje que funciona dentro y fuera del aula, y que tiene en la biblioteca uno de sus espacios clave. Ahora, gracias al premio, el centro podrá renovar y ampliar su fondo de libros y seguir alimentando una forma de aprender en la que leer no es solo un objetivo académico, sino una experiencia para la convivencia y el desarrollo social en igualdad.