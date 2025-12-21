Amencer vuelve a «quilaborar» para recoger 15.000 kilos de ayuda

No son pocas las iniciativas que la asociación xuvenil Amencer lleva a cabo durante el año para echar una mano a aquel que lo necesite, pero la época de Navidad es sinónimo de su proyecto más especial. Y es que en diciembre, Ourense no colabora, sino que «quilabora».

El grupo presidido por Xulio Iglesias cerró ayer la 39ª edición de la «Operación Quilo», que en cada época de fiesta trata de recaudar alimentos, ropa y juguetes para las familias que más lo necesitan. La campaña comenzó el pasado 26 de noviembre con la tradicional presentación «Pesos por quilos», en la que 33 entidades gubernamentales o deportivas se subieron a la báscula para donar el equivalente en alimentos al peso que marcaran sus 48 representantes. A partir de ahí, llegaron semanas de puntos de recogida, carritos solidarios y decenas de actividades específicas para recolectar, que acabaron ayer con el reparto de lo recaudado a 17 Cáritas parroquiales y 3 entidades sociales.

Cifras y alcance de la campaña

Aunque las cifras son ligeramente inferiores a las conseguidas el año pasado, no se puede negar que la recogida ha funcionado con creces un año más: la «Operación Quilo» ha conseguido recaudar casi 15 toneladas de bienes, de las que se beneficiarán más de 1.400 personas repartidas en 680 familias. El desglose de la campaña permite entender de dónde sale ese volumen. Amencer contabilizó 7.557 kilos de alimentos, 3.800 kilos de juguetes y 3.100 kilos de ropa. A mayores, se recaudaron 9.484,16 euros, que se invirtieron íntegramente en alimentación.

En la calle, la campaña se apoyó en 187 comercios con petos solidarios (55 niños y niñas de Amencer participaron en su reparto) y en 61 puntos de recogida con 68 cajas. También 17 supermercados alojaron 18 carritos solidarios, activos desde finales de noviembre en los establecimientos del grupo Cuevas (Aquí é y Plenus) y desde el 1 de diciembre en los Gadis. Entre las recogidas más intensas, destacó la maratón de 12 horas del Centro Comercial Ponte Vella, el sábado 13, de 10.00 a 22.00 horas, con recogida de alimentos, xoguetes y diñeiro, además de dos jornadas especiales delante de supermercados.

El colegio fue otro motor. Amencer repartió 69 unidades didácticas en centros educativos y se celebraron iniciativas como las yincanas solidarias del CEIP O Couto (del 16 al 19) o los festivales de Nadal del colegio salesiano, que añadió un bingo solidario.

Este año, además, las donaciones económicas pudieron hacerse por Bizum y se organizó una rifa de cesta de Nadal con comercios locales. La campaña movió mucha gente: participaron 308 mozos e mozas de Amencer y 790 adultos voluntarios.

En el apartado de juguetes, la asociación volvió a contar con APES (la Asociación para a Prevención e a Educación Social), a través del programa que desarrolla en el Centro Penitenciario do Pereiro de Aguiar, y se impulsaron recogidas específicas en el campus de Ourense de la Universidade de Vigo y en varios colegios. Además, Amencer colaboró con «REchupete», la campaña de Red Nai centrada en enseres de bebés para entregar a madres desfavorecidas.

Trabajos de carga y reparto totalmente altruistas

Si bien las campañas intensivas de recolecta ya llevaron trabajo, la jornada de ayer fue el mayor ejemplo de trabajar duro de forma totalmente altruista. Una furgoneta cedida por Stellantis y alrededor de 10 voluntarios cargaron cientos de cajas con garbanzos, turrones o aceites de oliva durante toda la mañana entre multitud de viajes, y todo de forma totalmente voluntaria.Xurxo, miembro veinteañero de Amencer, estudia ahora en Valladolid, pero la distancia no le ha impedido colaborar todo lo posible en la campaña. Cuenta que ha ido a las jornadas los tres días que ha podido en lo que es ya una costumbre para él, pues «sempre é reconfortante axudar a quen máis o precisa».