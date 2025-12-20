Tres meses de prisión por estafar más de 11.500 euros

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha condenado a tres meses de cárcel a un hombre por un delito continuado de estafa por la venta de un vehículo.

Según recoge la sentencia, el encausado, como administrador único de una empresa de automóviles, hizo creer a otro varón que a cambio de 11.550 euros podría adquirirle un Volkswagen Golf GTI.

El perjudicado hizo entrega de la cantidad, mediante transferencia, «en la creencia absoluta» de que recibiría el coche, aunque advertido de que tardaría entre 15 y 20 días en llegar.

Pasó el tiempo y el vehículo nunca llegó, solo una factura proforma emitida por la empresa del condenado que en sala reconoció los hechos y, antes del juicio, subsanó los daños.