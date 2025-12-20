El parque empresarial crecerá en casi 232.000 metros para captar nuevas firmas
Supone un 38,4% más de superficie y una inversión de 19,8 millones
REDACCIÓN
La Xunta de Galicia da un nuevo impulso a la creación de más suelo empresarial en la comarca de Ourense tras remitir la evaluación de impacto ambiental el Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) de la ampliación del parque empresarial del Pereiro de Aguiar, que supondrá incrementar en 231.931 metros cuadrados la superficie actual, es decir, en un 38,4%.
El proyecto, promovido por Gestión del Suelo de Galicia (Xestur), se elabora para desarrollar el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial el polígono, que no tiene parcelas disponibles, para atender la demanda de más superficie de uso industrial en el área metropolitana de Ourense.
La ampliación del parque empresarial del Pereiro de Aguiar cuenta con un presupuesto de 19,8 millones de euros.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas