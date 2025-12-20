El parque empresarial crecerá en casi 232.000 metros para captar nuevas firmas

La Xunta de Galicia da un nuevo impulso a la creación de más suelo empresarial en la comarca de Ourense tras remitir la evaluación de impacto ambiental el Plan de Desarrollo Urbanístico (PDU) de la ampliación del parque empresarial del Pereiro de Aguiar, que supondrá incrementar en 231.931 metros cuadrados la superficie actual, es decir, en un 38,4%.

El proyecto, promovido por Gestión del Suelo de Galicia (Xestur), se elabora para desarrollar el Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial el polígono, que no tiene parcelas disponibles, para atender la demanda de más superficie de uso industrial en el área metropolitana de Ourense.

La ampliación del parque empresarial del Pereiro de Aguiar cuenta con un presupuesto de 19,8 millones de euros.