Medalla de Oro de la ciudad al Liceo tras 175 años «impulsando la cultura»

La junta directiva del Liceo Recreo de Ourense recibió ayer uno de los más prestigiosos galardones en el ámbito provincial, la Medalla de Oro de la Ciudad, que entrega el Concello de Ourense. El acto solemne se desarrolló en el salón de plenos del ayuntamiento y consistió en una emotiva laudatio de todos los presentes a los 175 años que lleva esta entidad, impulsando la cultura en la ciudad en todos los ámbitos, desde la música a la pintura o la literatura.

El alcalde hace entrega de la más alta distinción que otorga el Concello al presidente del Liceo / Roi Cruz

La entrega de la Medalla de Oro reunió a toda la corporación local en un acto «en reconocimiento a su labor de fomento de la cultura, las artes y la educación y su contribución a la creación de un espíritu ciudadano abierto al conocimiento, a la tolerancia y al pluralismo». Así lo destacaron en sus intervenciones el alcalde de Ourense y el concejal Armando Ojea, quien realizó la laudatio.

El solemne protocolo tuvo su momento culminante con la entrega de la Medalla de Oro y el pergamino conmemorativo, seguida de las intervenciones de Javier Casares y del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. El acto finalizó con una fotografía institucional de la Corporación municipal con la directiva homenajeada.

El alcalde calificó la entrega de esta distinción como un «deber de justicia histórica» hacia «una entidad privada que se convirtió en patrimonio emocional de todos los ourensanos». En sus palabras, destacó que el Liceo, desde su fundación en 1850, «no fue un club cerrado, sino una ventana abierta por la que entró la modernidad y el pensamiento crítico en nuestra ciudad».

Pérez Jácome definió la institución como «un baluarte de serenidad y de saber hacer, y el gran punto de unión de la capital», subrayando que se trata de una entidad que genera consenso y que está «por encima de cualquier coyuntura». Dirigiéndose al presidente del Liceo, afirmó que «la medalla que hoy recibe la entidad lleva incrustada la gratitud de generaciones de ourensanos».

El acto continuó en el Pazo de Oca Valladares, sede del Liceo, con las asistencia de decenas de autoridades, entre ellas el obispo Leonardo Lemos, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el delegado de la Xunta, Manuel Pardo, o el presidente de la Diputación.

Luis Menor puso en valor el Liceo de Ourense como «baluarte de la cultura», pues « impulsa la cultura en mayúsculas. También reconoció el trabajo del equipo directivo del Liceo, «que permite dar impulso a la cultura al servicio del ciudadano, la cultura que reclaman los vecinos», indicó el presidente.

Menor también destacó el Liceo como «joya patrimonial», ya que su sede está en el edificio que constituyó el Pazo de los Oca Sarmiento, declarado bien de interés cultural (BIC).

El presidente provincial resaltó la «cooperación institucional» como clave para llegar a acuerdos e impulsar proyectos.

«Este premio es un estímulo para nosotros»

El presidente de la junta directiva del Liceo, Xavier Casares, calificó este premio como «un estímulo» para la institución y mostró la satisfacción porque se otorgue ahora, «cuando esta sociedad cumple 175 años de vida, porque nació el día 3 de marzo de 1850, en un Ourense que contaba con 10.775 habitantes, 905 edificios, tres parroquias y sin luz eléctrica». Fue «la sociedad cultural y recreativa familiar que aglutinó las inquietudes de los ciudadanos», indicó en un resumido paso por el arrendamiento como sede del Pazo de Oca Valladares, la creación de la Academia de Ciencia o la presencia desde el inicio, por la literatura, las artes hasta la creación de la biblioteca. Es difícil resumir 175 años de intensa actividad de un Liceo en el que llegó a tocar Albéniz, amparó la Sociedad Filarmónica Orensana o la Coral del Liceo, y en un largo salto en el tiempo tienen en la actualidad el Foro Liceo, que toma el pulso a la realidad socioeconómica y la analiza. Un Liceo al que solo cabe desear muchos siglos de vida.