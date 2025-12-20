El juzgado da la razón a una enfermera y reconoce sus trienios

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense falló a favor de una enfermera que reclamaba al Sergas el pago de los trienios devengados durante más de cuatro años en situación de promoción interna temporal. Así lo traslada el sindicato SATSE Galicia, que prestó asistencia jurídica. .

El sindicato destaca que el fallo se basa en jurisprudencia reciente que respalda el derecho a cobrar trienios correspondientes a puestos ocupados temporalmente si luego se adquiere la categoría de forma definitiva, un criterio respaldado también por el Tribunal Supremo. En el caso de la enfermera demandante, ésta ocupó el puesto de manera temporal hasta 2022 procedente de otro puesto de técnico superior.