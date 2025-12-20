El juzgado da la razón a una enfermera y reconoce sus trienios
Ourense
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense falló a favor de una enfermera que reclamaba al Sergas el pago de los trienios devengados durante más de cuatro años en situación de promoción interna temporal. Así lo traslada el sindicato SATSE Galicia, que prestó asistencia jurídica. .
El sindicato destaca que el fallo se basa en jurisprudencia reciente que respalda el derecho a cobrar trienios correspondientes a puestos ocupados temporalmente si luego se adquiere la categoría de forma definitiva, un criterio respaldado también por el Tribunal Supremo. En el caso de la enfermera demandante, ésta ocupó el puesto de manera temporal hasta 2022 procedente de otro puesto de técnico superior.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas