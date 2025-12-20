Jácome estudia nuevos parkings en rúa Dalí, Os Remedios y San Francisco
Son estacionamientos subterráneos previstos aún a medio y largo plazo
REDACCIÓN
La falta de plaza de estacionamientos en la ciudad de Ourense, tanto públicos como privados, se está convirtiendo en un mal endémico. Por ahora, el único en construcción es incluido dentro de la obra de Parque Canedo, en A Ponte, al lado de las futuras piscinas y zonas verdes. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, avanza que el Concello tienen cuatro líneas de trabajo en alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien detalló 4 líneas de trabajo para desarrollar nuevos parkings subterráneos.
El mencionado de Parque Canedo, que está previsto que esté operativo a finales del año 2026. También en la calle Dalí (O Couto). El gobierno «el Gobierno local prevé poner en marcha un nuevo aparcamiento subterráneo con más de 300 plazas, que irá desde el Pabellón de Os Remedios hasta la calle Ervedelo afirma y han redactado el anteproyecto de este nuevo equipamiento, «y se prevé licitar en la próxima primavera el concurso».
El otro parking iría en Pardo de Cela, incluido en el anteproyecto de soterramiento de la Plaza de Concepción Arenal frente al Pabellón de Os Remedios, dotado con casi San Francisco. También prevé encargar, aunque sin fecha, el anteproyecto de aparcamiento subterráneo en calle Pena Trevinca con calle de A Coruña.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas