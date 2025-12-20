Jácome estudia nuevos parkings en rúa Dalí, Os Remedios y San Francisco

La falta de plaza de estacionamientos en la ciudad de Ourense, tanto públicos como privados, se está convirtiendo en un mal endémico. Por ahora, el único en construcción es incluido dentro de la obra de Parque Canedo, en A Ponte, al lado de las futuras piscinas y zonas verdes. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, avanza que el Concello tienen cuatro líneas de trabajo en alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien detalló 4 líneas de trabajo para desarrollar nuevos parkings subterráneos.

El mencionado de Parque Canedo, que está previsto que esté operativo a finales del año 2026. También en la calle Dalí (O Couto). El gobierno «el Gobierno local prevé poner en marcha un nuevo aparcamiento subterráneo con más de 300 plazas, que irá desde el Pabellón de Os Remedios hasta la calle Ervedelo afirma y han redactado el anteproyecto de este nuevo equipamiento, «y se prevé licitar en la próxima primavera el concurso».

El otro parking iría en Pardo de Cela, incluido en el anteproyecto de soterramiento de la Plaza de Concepción Arenal frente al Pabellón de Os Remedios, dotado con casi San Francisco. También prevé encargar, aunque sin fecha, el anteproyecto de aparcamiento subterráneo en calle Pena Trevinca con calle de A Coruña.