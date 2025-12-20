La demora del Concello toca techo: cuatro años para dar licencia a un centro de mayores

La conocida demora del Concello en la concesión de licencias urbanísticas, motivo de queja habitual por parte de particulares, promotores —como la propia Asociación de Constructores de Ourense— y arquitectos, en general con medias de 18 a 24 meses que la sitúan entre las más altas de España, ha tocado techo en el caso de una obra de interés social: el centro para mayores dependientes que promueve Fundación San Rosendo, entidad que ha tardado cuatro años para conseguir la licencia para este centro, que le ha exigido, además, decenas de informes técnicos.

J. Luis Gavela, en el centro, con directivos de la Fundación. | FdV

Finalmente, esta residencia para mayores dependientes, que está desde entonces parada y se ubica en la avenida de Pontevedra en el edificio que albergó hace años el Café Victoria, comenzará a ejecutarse en enero de 2026, contará con 2 plazas y generará 16 empleos, con previsión de apertura en el primer semestre de 2027.

Completan esta unidad de apoyo los apartamentos tutelados de Alfredo Romero, las residencias de personas autónomas Alameda y Miño y la vivienda comunitaria Alfredo Romero. Así lo adelantó ayer el presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, en el transcurso de una comparecencia pública para la presentación de la Memoria de Actividades de 2025 y de los presupuestos de 2026. En 2026, uno de los proyectos que se pondrá en marcha es el centro para personas mayores de la Avenida de Pontevedra, en Ourense, que acaba de recibir la licencia urbanística municipal, lo que permitirá iniciar las obras el próximo mes de enero.

Este centro, junto a otros cuatro, forma parte de una unidad de apoyo a las personas mayores ubicada en áreas rehabilitadas del casco histórico orensano, y se concibe como un proyecto integral que da respuesta asistencial a distintas etapas vitales.

Nuevas infraestructuras de Fundación San Rosendo para 2026

Además, la Fundación impulsará nuevas infraestructuras en distintos puntos de Galicia. En Verín, con un nuevo centro para 100 personas mayores dependientes y más de 50 empleos; en Ferreira de Pantón (Lugo), donde abrirá en el primer trimestre de 2026 un centro con 36 plazas y 20 profesionales y en A Coruña, con una residencia que entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2026, con 45 plazas y un equipo de 25 trabajadores.

El balance de estos proyectos es muy satisfactorio, pues supondrán la creación de 213 nuevas plazas residenciales, 111 nuevos empleos y una inversión global de 17 millones de euros. A ello se suman la ampliación de la residencia de Entrimo, con 41 nuevas plazas, y la reconversión de plazas en el centro de Taboada (Lugo) para crear 27 nuevas plazas para personas dependientes.

78 millones de presupuesto

El presupuesto de la Fundación San Rosendo para el próximo ejercicio supera los 78 millones de euros, a 78,7 en total, es decir un 4,4% más que en 2024. En cuanto a la inversión para los nuevos proyectos, se sitúa en torno a los 5 millones «que se destinarán a las obras de los nuevos centros y mantenimiento de la red de centros de la Fundación», según explicó el tesorero, Francisco Caseiro.

Es una oferta muy diseminada y según Luis Gavela el 89% de sus centros se ubican en 46 núcleos del rural gallego, contribuyendo a fijar población, generar empleo y garantizar servicios esenciales en zonas con riesgo de despoblación.

Este compromiso se extiende también al tejido empresarial gallego. La Fundación trabaja con más de 300 empresas de Galicia, a las que ha destinado más de 9,5 millones n productos y servicios.

Fundación San Rosendo d dispone de 73 centros asistenciales en Galicia: 59 para personas mayores, 11 para personas con discapacidad, uno para el tratamiento del alcoholismo, un centro de inclusión y una escuela infantil. En total suman 3.919 plazas de las que el 24,9% son concertadas u tienen a 2.378 trabajadores, un 4,6% más.