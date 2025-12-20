El Concello reconoce la creatividad del comercio en los escaparates de Nadal

El salón de plenos del Concello de Ourense acogió la entrega de los premios del concurso de escaparates de Nadal 2025, una iniciativa impulsada por el concello, Ecourense y el Centro Integrado de Formación Profesional Portovello, en la que participaron 120 establecimientos comerciales, de servicios y de hostelería de la ciudad.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, junto con el gerente de Ecourense, Javier David García, y la directora del CIFP Portovello, Sira Coello, fue el encargado de entregar los galardones, destacando la alta participación y el papel fundamental del comercio local en la dinamización de la capital durante las fiestas. «O comercio local é fundamental, é a vida das cidades. Nós imos seguir apoiando pero obviamente os herois sodes vós», celebró.

Así, el primer premio, dotado con 3.000 euros, fue para Mon Petit Salon; el segundo, de 2.000 euros, recayó en la Farmacia Martínez de Paz Vázquez, y el tercero, de 1.000 euros, fue para la boutique de hombre Jesús. Además, el premio especial de Reciclaje fue para Ocio Manualidades, mientras que siete establecimientos más recibieron accésit de 400 euros.