El CIFP Vilamarín endulza la estancia de los hospitalizados esta Navidad

La Navidad llega al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense con aroma a bollería de alta calidad. Los alumnos del CIFP de Vilamarín se unen por primera vez a los menús navideños que oferta el hospital para hacer un poco más amenos los ingresos que, si siempre son difíciles, se complican más en estas fechas señaladas. Para endulzar las obligadas estancias, los estudiantes han elaborado 300 raciones de repostería que, durante las fiestas, convertirán los menús hospitalarios en una experiencia más dulce y especial.

Una muestra de uno de los platos navideños. | Roi Cruz

En la actividad han participado alumnos de distintos niveles: los estudiantes de segundo ciclo de Panadería y Repostería, como Leo Fernández Barja y Manuel Formoso Quintas, se encargarán de preparar las bases y los rellenos, mientras que los alumnos del Grado Superior de Cocina, entre ellos David Álvarez Pereira y Anxo Simón Alonso, realizarán el acabado, glaseado y la decoración de las tartas, aportando el toque final a elaboraciones de alta complejidad técnica.

El menú dulce incluye creaciones delicadas y sofisticadas, como brownie con bavarois de naranja, que requieren un dominio avanzado de repostería. «Aprendimos a preparar las bavarois y los crumble, y los alumnos de Superior se encargaron de glasearlas y cortarlas», explican los estudiantes, orgullosos de poder poner en práctica sus habilidades en un entorno profesional.

La calidad gastronómica no está reñida con la salud: todo el proceso se ha desarrollado bajo la supervisión del departamento de nutrición, que ha asegurado que las recetas sean equilibradas y aptas para los pacientes. Los docentes del centro destacan que estas producciones de «alta producción» permiten a los alumnos adquirir experiencia práctica lejos del aula.

Más allá de la técnica, la experiencia ha tenido un gran valor humano. «Participar en esto y poder ayudar es muy gratificante. Además, nos permite practicar las sobremesas, que es a lo que nos dedicaremos en el futuro», resume Barja.

Los menús elegidos para los días más festivos

Más allá de los dulces, que son la novedad, las elecciones culinarias también están a la altura de las fiestas, cada día con un plato tradicional de la época. Para Nochebuena se preparará una cena de crema de calabaza con langostinos salteados y almendras tostadas, así como pez espada con guiso de arroz y navajas. De postres, sobremesas de navidad. La comida de Navidad tendrá quiches de espinacas con jamón y queso, carrilleras de ternera con puré de patata natural y, para acabar, brownie con bavarois de naranja.

El año llegará a su fin el 31 de diciembre, cuando para cenar los pacientes ingresados tendrán crema San Germán con almejas y tostada, robaliza a la donostiarra con patata al vapor y ensalada de brotes tiernos y para endulzar, sobremesas y las uvas de la suerte. El 1 de enero comerán menestra de verduras con jamón y huevo, solomillo de cerdo al horno con setas y patatas asadas y de postre una mousse de maracuyá con crumble de higos. Como ya sucedió en 2024, habrá opciones veganas.