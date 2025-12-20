El alcalde Barbadás no dimite tras dejar el PSOE, y ni él ni el PP se cierran a un posible acuerdo por la gobernabilidad

La denuncia presentada por el canal interno del PSOE por una compañera del grupo de gobierno municipal de Barbadás contra el alcalde, el socialista Xosé Carlos Valcárcel, por un supuesto caso de acoso laboral, ha abierto un puzle insólito en este concello. Valcárcel cursó baja de forma voluntaria en el PSOE tras comprobar cómo la dirección gallega de su partido le pedía que entregase su acta de concejal y diputado sin escuchar siquiera su versión.

El alcalde, que participó ayer en su primer pleno como diputado, en el grupo de no adscritos, insistió ayer en que «no dimitiré ni aunque me presenten una moción de censura, como ya propuso el BNG, y seguiré aunque me quede solo como concejal para defender mi inocencia».

Este fin de semana será crucial para las negociaciones y puede generar los escenarios más insólitos: desde una moción de censura PSOE-BNG contra el alcalde, ya propuesta por los nacionalistas, hasta un hipotético gobierno del aún regidor con el PP.

El abandono de 5 de los 7 concejales que tenía el grupo socialista (6 tras la baja en el partido de Valcárcel), que permanecen en el grupo municipal pero fuera del gobierno que presidía Xosé Carlos Valcárcel, prevé un fin de semana de muchas llamadas cruzadas.

El gobierno local tiene 17 ediles: 7 eran del PSOE, que gobernaba con el apoyo de un edil de Democracia Ourensana y el respaldo puntual del edil del Partido Galego, además de 6 ediles del PP y 2 del BNG.

Chelo Bispo, portavoz del grupo municipal popular, se mostraba dispuesta ayer a otorgar, como todos los grupos, el apoyo total a la supuesta víctima, pero también a «dar la presunción de inocencia» al alcalde, ya que no ha habido ninguna investigación. Afirmó que «no tenemos ningún pacto con el aún alcalde», aunque no cierran puertas en función de la gobernabilidad.

Para conseguir esa mayoría, Valcárcel necesitaría sumar a los 6 votos del PP y al suyo propio, los del edil del PSOE José Manuel Morgade, quien afirma que tiene que meditar y que «ya he dicho al partido que soy yo quien marca los tiempos». Señala que tiene tres salidas: «Dimitir, seguir en el PSOE o apoyar a Valcárcel», pero lo dará a conocer «cuando yo decida, sin presiones" afirma e aún concejal socialista y abogado.

El otro aval hasta ahora en el cogobierno con el alcalde, Daniel Rey, de Democracia Ourensana, el partido de Jácome, respondió a través de sus redes para adelantar que «debo hacer una reflexión sosegada por el bien de la ciudadanía». Indicó que seguirá en el cargo «para garantizar una gobernabilidad mínima» y que próximamente se reunirá con distintas fuerzas políticas «para tomar una decisión sobre mi futuro como concejal».

«No descarto denunciar al PSOE »

«No dimitiré ni aunque me presenten una moción de censura, como amenazan, y quede fuera de la alcaldía; seguiré en mi escaño en el Concello de Barbadás como simple concejal, porque no he cometido ningún acto de acoso laboral ni de ningún tipo. De hecho, mantengo que sigo meditando denunciar a mi partido», explicaba ayer Xosé Carlos Valcárcel.

El regidor sigue sin saber el contenido ni causas que alega la otra concejal de su grupo para denunciarlo por vía interna por acoso laboral

Por otro lado, el concejal del grupo municipal del Partido Galego en Barbadás, Ramón Padrón, ha afeado un «mercadeo de intereses» por parte de «los grandes partidos». «Se está mercadeando con los intereses de los vecinos de Barbadás» y recalcó que hasta tener encima de la mesa el tablero y saber cómo queda», y explicó que mantendrán una reunión «este fin de semana» para «tomar una postura».

Las 5 ediles socialistas dicen ahora que el regidor las amenazó con cesarlas si hablaban

Las cinco concejalas del PSOE que anunciaron el martes que el motivo fundamental del abandono del gobierno que aún preside Xosé Carlos Valcárcel se debía la ocultación que hizo este último del motivo real por el que dimitió hace un 16 meses un exedil de su grupo —el supuesto acoso sexual a otra de las compañeras de ese gobierno local— afirman ahora que su compañera «sufrió un calvario por parte del alcalde tras denunciar» y que «se hundió psicológicamente a causa de las presiones continuas del regidor y tras el supuesto acoso sexual vivido y no fue capaz de presentar una denuncia, puesto que no se veía con fuerzas para hacerlo».En una segunda entrega de esta catarsis interna del PSOE gallego, en nota enviada por el partido, señalan ahora que no defendieron a su compañera porque también «sufrimos una situación de amenazas por su parte, en la que el alcalde nos llegó a decir que si denunciábamos nos cesaría de forma fulminante, además de dirigirnos en numerosas ocasiones palabras fuera de lugar a las 5». Añaden que el regidor «trató por todos los medios de tapar el caso» y ven «inadmisible que con algo tan grave como un supuesto acoso sexual, halagara al concejal en un pleno con palabras bonitas cuando se iba obligado por un supuesto acoso sexual».