La Xunta culmina el eje peatonal y ciclista de Ourense bajo críticas del Concello

La Xunta de Galicia dio por finalizado este jueves el eje de movilidad peatonal y ciclista que conecta la ciudad de Ourense de norte a sur, un itinerario sostenible de cuatro kilómetros que supuso una inversión total de 5,8 millones de euros. Para hacer oficial la finalización de las obras, la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, visitó la actuación, destacando que la nueva senda permite un «tránsito más seguro» y contribuye a hacer de Ourense una ciudad «más accesible, más segura y más sostenible».

El último tramo ejecutado discurre por el paseo de la margen del río Barbaña, donde se renovó el pavimento en un trazado de 1,1 kilómetros para segregar el carril bici del paso peatonal entre Os Remedios y la plaza de Abastos. Además, se dio continuidad al paseo en el punto en el que antes se interrumpía, creando un nuevo tramo entre la plaza de Abastos y La Molinera. En este ámbito también se mejoró el cruce de la Avenida Pardo de Cela, facilitando la conexión de la senda que llega por la Ponte Vella con el resto de la ciudad.

La conselleira subrayó que con esta actuación se completa un itinerario «estratégico» que atraviesa Ourense pasando por la estación intermodal, el pabellón Paco Paz, la Avenida das Caldas, la Plaza de Abastos y el paseo del Barbaña, conectando además con las Burgas y el casco histórico. De este modo, el recorrido une equipamientos y zonas de interés y permite desplazamientos cotidianos de forma sostenible, como ir en bicicleta desde la intermodal hasta Expourense «en apenas 15 o 20 minutos».

Esta intervención se enmarca en la Estratexia de Mobilidade Sostible de la Xunta, impulsada con fondos Next Generation en distintas ciudades gallegas.

Más intervenciones

Durante la visita, Allegue recordó que el ejecutivo autonómico continúa avanzando en nuevos proyectos en la ciudad, como la futura senda del barrio de Reza, cuyas obras ya están licitadas por un importe de 1,5 millones de euros y que sumará otros 2,8 kilómetros de itinerarios peatonales.

A ello se añade el compromiso del Gobierno gallego con Ourense a través de los presupuestos autonómicos para 2026, que reservan cerca de 70 millones de euros para infraestructuras y vivienda en la provincia, incluyendo la construcción de 64 viviendas públicas en Cambedo da Raia, «que esperamos poder entregar pronto».

Reclamaciones de Jácome

Pese a estar invitado, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, no acudió al acto de inauguración. Una ausencia que el gobierno municipal justificó posteriormente mediante un comunicado en el que explican que declinó la invitación por su desacuerdo con la política de infraestructuras de la Xunta en la ciudad, en lo que considera «un desprecio sistemático».

Según el Concello, el ejecutivo autonómico no atendió las reiteradas advertencias sobre «la falta de salubridad y de seguridad» en el espacio generado bajo la nueva pasarela del río Barbaña, donde se había solicitado la instalación de una malla metálica para evitar riesgos.

El gobierno local califica de «irresponsable» participar en la puesta en marcha de una infraestructura que considera «defectuosa desde su origen» y enmarca esta decisión en una crítica más amplia a lo que define como una estrategia de «poca ambición y menos inversión» por parte de la Xunta, denunciando la imposición de «obras sin consenso y con acabados deficientes», así como un «agravio comparativo» histórico respecto a otras ciudades gallegas.