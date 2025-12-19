Villancicos entre puestos para animar la Navidad en la plaza
El coro del colegio Padre Feijóo llevó el espíritu navideño al corazón del mercado ourensano
Ourense
La mañana se volvió distinta en la plaza de abastos de Ourense cuando el coro del colegio Padre Feijóo-Zorelle irrumpió entre pescaderías y fruterías con un repertorio de villancicos. Las voces infantiles, claras y afinadas, se mezclaron con el murmullo habitual del mercado y arrancaron sonrisas a compradores y placeras, que hicieron un alto entre encargos para dejarse llevar por el ambiente navideño.
Ataviados para la ocasión y acompañados por sus docentes, los estudiantes recorrieron los pasillos del mercado con canciones tradicionales que sirvieron de banda sonora a las compras de estos días previos a las fiestas navideñas.
