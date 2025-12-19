Villancicos entre puestos para animar la Navidad en la plaza

La mañana se volvió distinta en la plaza de abastos de Ourense cuando el coro del colegio Padre Feijóo-Zorelle irrumpió entre pescaderías y fruterías con un repertorio de villancicos. Las voces infantiles, claras y afinadas, se mezclaron con el murmullo habitual del mercado y arrancaron sonrisas a compradores y placeras, que hicieron un alto entre encargos para dejarse llevar por el ambiente navideño.

Ataviados para la ocasión y acompañados por sus docentes, los estudiantes recorrieron los pasillos del mercado con canciones tradicionales que sirvieron de banda sonora a las compras de estos días previos a las fiestas navideñas.