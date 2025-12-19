Rebulir celebra su XX aniversario con más compañías, actividades y un nuevo premio

El Festival Internacional Rebulir arrancó ayer en Ramirás y Celanova con una programación muy especial para una cita aún más especial: el vigésimo aniversario del evento que aúna música, danza y tradición durante cuatro días. Con motivo de un cumpleaños tan importante, la cita cuenta con un mayor número de compañías que en ediciones anteriores, son 12 en total, tres internacionales procedentes de Ecuador, Senegal y Portugal, tres nacionales— Asturias, Cantabria, La Rioja— y seis gallegas, como novedad, todas ellas habían pasado ya por el festival.

Además, Rebulir pone el foco este año más que nunca en el rural, una seña de identidad que afianzan con el sello «Feito no rural» y con un nuevo premio, el Rogelio García Yáñez, destinado a gallegos en el extranjero que difunden la cultura de Galicia.

Como primer día, ayer los asistentes pudieron disfrutar de la apertura de la exposición «Olladas a 20 anos de tradición» en Ramirás, donde permanecerá hasta el 30 de diciembre, y participar en paneles y un taller de bailes del mundo en la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus de Ourense, acercando la cultura gallega a estudiantes y vecinos.

Hoy la cita continúa con espectáculos teatrales y una foliada itinerante por Celanova y Ramirás de la mano de las compañías Celavella, Trincamilos, Rebulir, Villa i Condau de Noreña. Con todo, el plato fuerte es mañana con la gala central que se celebrará en el Polideportivo O Picouto, en Ramirás. Allí se entregarán los galardones de Música Galega, Artes Escénicas y Homenaje, así como el nuevo premio. El galardón en música recae en Malvela, la actriz Cristina Castaño recogerá el premio de artes escénicas, el premio homenaje se lo lleva el programa Luar y el primer Premio Rogelio García Yáñez será un recuerdo para la emigración gallega en Euskadi.