A Real Banda de Gaitas celebra o seu concerto de Nadal en Verín
Redacción
A Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense ofrecerá o 27 de decembro, ás 18.30 horas, o seu tradicional concerto de Nadal, no Santuario da Nosa Señora dos Remedios de Vilamaior do Val, en Verín, nunha cita que coincide co 40 aniversario da Escola Provincial de Gaitas e da propia Real Banda.
O deputado Rosendo Fernández salienta a traxectoria da Real, unha grande «embaixadora de Ourense» que leva o nome da provincia por todo o mundo. O concerto de Nadal da Real será o primeiro directo que teña lugar neste santuario, segundo o reitor, Óscar Martínez, quen puxo en valor «a conxunción» deste evento nun espazo que conta «cunha importante obra como é o Retablo do Nacemento onde a figura do gaiteiro ten moita influencia». O bispo de Ourense, Leonardo Lemos, agradece á Deputación este concerto do «buque insignia da ourensanía», nun templo «moi descoñecido para a poboación de Ourense; con este evento contribuímos a poñer en valor o gran patrimonio artístico da nosa provincia», resalta Lemos.
Baixo a dirección de Foxo, o concerto servirá de homenaxe a Ricarda e Julio Domínguez Pérez , «por ser transmisoras da cultura do Nadal». O concerto incluirá a presentación da Marcha Procesional da Nosa Señora dos Remedios de Vilamaior do Val. Foxo entregoulle a Lemos unha partitura da composición, para que forme parte do arquivo de música da Catedral.
O programa contará coa participación de destacados colaboradores, entre eles Lucía Pérez e Xabier Vizcaíno, Nadia Vázquez, o grupo de violíns “Tatiana Kostomarova”, a Coral de Verín, as Cantoras de Reis de Florderrei e Flor da Xesta de Verín. A actuación estrutúrase en varias partes que combinan música tradicional, cantos de Nadal, pezas emblemáticas do repertorio galego e fragmentos da Écloga Operística Pastora da Serra Sola, pechando o concerto coa interpretación do Himno Galego e do Himno de Ourense.
O concerto poderá seguirse tamén en directo a través de streaming, mediante a canle de youtube da Deputación, facilitando así o acceso á cidadanía de toda Galicia e do exterior.
