Protección Civil entrega al Banco de Alimentos la recaudación solidaria

Los alimentos entregados por Protección Civil. | FdV

Lucila González

Ourense

Una treintena de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia hicieron entrega al Banco de Alimentos de Ourense de los productos no perecederos recogidos hasta el momento en la campaña solidaria «Por un Nadal feliz para todos». La iniciativa, desarrollada en colaboración con el servicio provincial de Emerxencias, mantiene puntos de recogida en edificios públicos y establecimientos comerciales de distintos concellos, con el objetivo de apoyar a las familias más necesitadas durante las fiestas navideñas mediante una acción solidaria y desinteresada.

