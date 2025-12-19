Protección Civil entrega al Banco de Alimentos la recaudación solidaria
Ourense
Una treintena de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia hicieron entrega al Banco de Alimentos de Ourense de los productos no perecederos recogidos hasta el momento en la campaña solidaria «Por un Nadal feliz para todos». La iniciativa, desarrollada en colaboración con el servicio provincial de Emerxencias, mantiene puntos de recogida en edificios públicos y establecimientos comerciales de distintos concellos, con el objetivo de apoyar a las familias más necesitadas durante las fiestas navideñas mediante una acción solidaria y desinteresada.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges
- El parking en obras de Ponte Canedo, el único de pago en marcha, mientras los 6 gratuitos llevan años en espera