Piden «sentidiño» a las familias y que no apoyen los desfiles con renos

La Fundación Franz Weber ha lanzado una apelación a las familias de Ourense para tener «sentidiño» en relación a la convocatoria de un desfile de renos este sábado por las calles del municipio.

Afirma que el uso de animales silvestres en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad, supone un menoscabo de su integridad y bienestar, siendo expuestos a ruido ambiental, suelos inadecuados y una música ensordecedora como ya se vio en anteriores ocasiones.

De este modo FFW pide a las familias un espíritu navideño «crítico» con este tipo de actividades, que además ha cosechado cientos de comentarios negativos en redes sociales y genera una división social poco aceptable en contextos de carácter lúdico. Repiten que este tipo de animales no están adaptados para el asfalto y los flashes.

La empresa escogida por el Concello «ya percibió en el pasado decenas de miles en contrataciones menores, haciendo que alguno de los desfiles de renos llegara a costar más de 300€ por minuto, en lugar de realizar licitaciones con compañías y empresas locales que podrían proporcionar una mejor animación» .

Además señala que los naturalistas han censurado la imagen distorsionada que reciben niñas, niños y adolescentes sobre los animales: acaban normalizando que un ser vivo de latitudes tan diversas como un reno pueda pasear por el asfalto y aceras como algo divertido, no conociendo su sufrimiento real. De hecho, la presencia y gritos de humanos alteran y estresan a estos animales.