Piden «sentidiño» a las familias y que no apoyen los desfiles con renos
La Fundación Franz Weber critica el uso de estos cérvidos en la programación del Concello
REDACCIÓN
La Fundación Franz Weber ha lanzado una apelación a las familias de Ourense para tener «sentidiño» en relación a la convocatoria de un desfile de renos este sábado por las calles del municipio.
Afirma que el uso de animales silvestres en cautividad, fuera de su hábitat originario y en contextos climáticos totalmente ajenos a su realidad, supone un menoscabo de su integridad y bienestar, siendo expuestos a ruido ambiental, suelos inadecuados y una música ensordecedora como ya se vio en anteriores ocasiones.
De este modo FFW pide a las familias un espíritu navideño «crítico» con este tipo de actividades, que además ha cosechado cientos de comentarios negativos en redes sociales y genera una división social poco aceptable en contextos de carácter lúdico. Repiten que este tipo de animales no están adaptados para el asfalto y los flashes.
La empresa escogida por el Concello «ya percibió en el pasado decenas de miles en contrataciones menores, haciendo que alguno de los desfiles de renos llegara a costar más de 300€ por minuto, en lugar de realizar licitaciones con compañías y empresas locales que podrían proporcionar una mejor animación» .
Además señala que los naturalistas han censurado la imagen distorsionada que reciben niñas, niños y adolescentes sobre los animales: acaban normalizando que un ser vivo de latitudes tan diversas como un reno pueda pasear por el asfalto y aceras como algo divertido, no conociendo su sufrimiento real. De hecho, la presencia y gritos de humanos alteran y estresan a estos animales.
