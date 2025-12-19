La Liga de Debate en Ourense cierra su 14.ª temporada

En los tiempos de polarización y confrontación ideológica sin argumentos que vive gran parte de la sociedad mundial, encontrar un ambiente donde se debate tras un proceso de documentación y respetando la postura contraria parece prácticamente un oasis de cordura. Pero este entorno es precisamente el que construye desde hace más de una década el catedrático de Filosofía del Derecho Pablo Bonorino, junto a los múltiples alumnos que se apuntan cada curso a la Liga de Debate del Campus de Ourense, la cual cerró ayer su 14.ª edición.

Las reglas, similares a las del debate académico, son simples: los dos equipos reciben el tema a tratar con antelación, y deben documentarse y preparar su defensa tanto a favor como en contra. El día de la competición, cada grupo (de tres miembros en este caso) tendrá turnos de 5 minutos para que sus oradores argumenten, que solo se interrumpirán cuando la oposición haga sonar su campana para rebatir algo de lo expuesto. Pero lo que realmente hace especial a este tipo de competencias es que la defensa extrema de una ideología no tiene cabida: el sorteo de qué postura tomará cada conjunto no se realiza hasta el mismo momento en el que comienza el debate, por lo que cada posición debe ir igual de preparada independientemente de lo que se piense de ella. «En la vida real, cuando uno tiene una posición muy clara, solo mira los argumentos a favor y tiende a pensar que el otro no tiene razones», señala Bonorino. «Aquí el sorteo te obliga a ponerte del otro lado y preguntarte cuáles son los mejores argumentos que podría tener la posición contraria. Lo que queda es una técnica: aprender a anticipar lo que el otro va a plantear para poder responder, porque si esperas sorprenderte, no vas a tener capacidad de reacción».

La competición arrancó el 27 de noviembre, y tras varias rondas, dos equipos quedaron en pie para la jornada final: por un lado, La Sotanita, y por otro, Sin Fronteras, un grupos de tres estudiantes de intercambio procedentes de México, Argentina e Italia. El tema de debate no se andaba con chiquitas, y remarcó que la liga busca siempre cuestiones relevantes y de actualidad, pues los estudiantes tenían que debatir si las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituían un delito de genocidio. Los internacionales defendieron la postura palestina, apelando a la falta de justificación de las represalias israelitas, mientras que a La Sotanita le tocó realzar la causa hebrea, de la que destacaron que solo se trataba de delitos de lesa humanidad al realizar ataques concretos y dirigidos.

El éxito les dio un pase directo a la final de este año en Vitoria, en la que el grupo ganador de la fase local tuvo que debatir sobre los beneficios o problemas del fenómeno de la inmigración.

El debate en la UVigo, una gran baza de sus estudiantes

Aunque esta competición se realiza a nivel local (únicamente entre estudiantes del campus de Ourense), la calidad de los equipos de debate en la UVigo es más que destacable en los últimos años gracias a la Asociación Retórica. Su mayor logro llegó hace un año, cuando el equipo vigués se impuso a otras 15 universidades españolas para ganar la fase final de la Liga Española de Debate Universitario, de la que ya había conseguido un subcampeonato y varios reconocimientos al mejor orador.