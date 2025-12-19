Celanova, campo de estudio para un proyecto de longevidad y salud

Celanova se convierte en el segundo territorio en activar Iberlongeva, el proyecto ibérico sobre longevidad saludable impulsado entre España y Portugal, tras su arranque en Zamora el pasado mes de octubre. La iniciativa fue presentada en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Celanova, en un acto organizado con la colaboración de la Mancomunidad Terra de Celanova.

Iberlongeva es un proyecto transfronterizo coordinado por el Centro Internacional sobre o Envellecemento (CENIE) y promovido junto a la Universidade de Vigo, la Universidad de Salamanca y el Instituto Politécnico de Braganza, con financiación del programa europeo Interreg VINE-A POCTEP. Su objetivo es reducir la brecha entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable mediante un enfoque preventivo.

En las próximas semanas se abrirá el proceso de inscripción para personas mayores de 60 años residentes en la provincia de Ourense. Los participantes recibirán una evaluación individual y gratuita de su salud y bienestar, además de recomendaciones personalizadas orientadas a la prevención y la mejora de la calidad de vida. Estas actuaciones se suman a las ya iniciadas en Zamora y a las que comenzarán este 18 de diciembre en el territorio portugués de Braganza.

El proyecto se articula en dos módulos principales: uno social, centrado en redes de apoyo, vínculos y condiciones de vida, y otro de salud, que ofrece una primera evaluación física, funcional y emocional. En fases posteriores se incorporarán análisis más avanzados relacionados con fuerza, movilidad, nutrición o lucidez.

La provincia de Ourense será uno de los ejes del trabajo de campo, que alcanzará a más de 1.000 personas entre Ourense, Zamora y Braganza. Participarán profesionales de la Escuela Universitaria de Enfermería de Ourense y de la Escuela Superior de Ingeniería, junto a equipos universitarios de los otros territorios.

La iniciativa arranca en los municipios de Celanova, Verea, Gomesende, Ramiras, Quintela de Leirado, A Merca, Cartelle y Pontedeva, y permanece abierta a la incorporación de otros concellos.