Cárcel para una madre por agredir sexualmente a sus hijas, grabarlo y vender las imágenes
La mujer, vecina de Valdeorras, está detenida por delitos de agresión sexual, tenencia y distribución de pornografía | Un hombre también ha sido encarcelado por poseer la grabación y por atacar a las niñas
Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense detuvieron el pasado 15 de diciembre a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos de agresión sexual, así como de tenencia y distribución de pornografía infantil. Las detenciones se enmarcan en la denominada operación Leno OU, desarrollada tras una investigación que permitió a los agentes relacionar los hechos con un varón natural de A Coruña y una mujer vecina de la provincia de Ourense.
En concreto, el hombre fue arrestado en la ciudad herculina, mientras que la mujer fue localizada en la comarca de Valdeorras, donde, según la investigación, se habrían producido las agresiones sexuales. La detenida es la madre de las dos víctimas, ambas menores de 12 años, y habría sido la primera en cometer los abusos. Unas agresiones que grabó y posteriormente envió al hombre detenido en A Coruña, con ánimo de lucro.
Según las pesquisas, el receptor de ese material no se limitó a su posesión, sino que llegó a desplazarse hasta la comarca de Valdeorras para participar directamente en las agresiones sexuales.
Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición judicial, donde tras tomarles declaración, la decisión fue decretar prisión provisional sin fianza.
Las víctimas permanecen, por el momento, al cuidado de sus familiares.
- Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
- Homenaje en la despedida a una jueza pionera
- Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
- Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
- Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
- Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora
- Mató a una joven en 2001 y ahora es condenado por la «subyugación y temor» que sufrieron su mujer e hija
- Entran a robar en dos geriátricos de Ourense y se llevan dinero, lotería y joyas