La actividad física como terapia

«A actividade física é fundamental para promover unha boa saúde e impactar positivamente na calidade de vida de todos os pacientes», destaca el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. El responsable del servicio público de salud en Galicia acudió a Ourense este jueves para firmar junto al presidente provincial, Luis Menor, la renovación hasta 2029 de un convenio de colaboración entre el Sergas y la Diputación que permite, a coste cero, la participación de pacientes en actividades físicas que aportan un beneficio terapéutico y preventivo, como la gimnasia estilo fitness, el pilates, el ioga y las técnicas de relajación, ejercicios adaptados a las enfermedades de los usuarios. Cada semana se benefician de este programa unas 50 personas.

El conselleiro de Sanidade y el presidente provincial, con autoridades y trabajadores. | Roi Cruz

«É un proxecto orientado a pacientes con determinadas patoloxías, co obxectivo de fomentar hábitos de vida saudable», valora Caamaño, que apunta a beneficios del ejercicio físico como la mitigación o prevención de ciertos secundarios de algunos medicamentos. «É un exemplo de acordo e de cooperación institucional ao servizo de persoas, unha ferramenta clave para mellorar a calidad de vida cunha actividade física adaptada ás necesidades dos pacientes», señala Menor. El coste para los participantes es gratuito, está bonificado del todo. El presidente de la Diputación resalta que la medida facilita el acceso a los servicios públicos, sin barreras económicas y con un modelo de atención integral que fomenta «igualdade de oportunidades».

El nuevo convenio da continuidad a experiencias previas de colaboración entre las dos administraciones en esta iniciativa, pero ahora amplía su alcance a un mayor número de colectivos terapéuticos adscritos al Sergas, como los usuarios del hospital de día del área de salud mental. Las actividades físicas del programa se desarrollan en el pabellón deportivo Paco Paz. Desde la puesta en marcha de la iniciativa, en 2023, se han beneficiado 300 pacientes. El Sergas es el encargado de seleccionar a las personas participantes y garantizar la adecuación de los programas de actividad física a sus necesidades clínicas.

La visita del conselleiro y el presidente provincial ayer al Paco Paz coincidió con una de estas actividades, con un grupo de usuarios participando de una sesión. Menor subraya que, con este tipo de iniciativas, la Diputación de Ourense «reafirma o seu compromiso cunha provincia máis saudable, apostando pola actividade física como eixo fundamental das políticas públicas de benestar». Por su parte, el conselleiro incide en el valor de la colaboración entre administraciones para incentivar la actividad física como herramienta terapéutica.

Caamaño añade que esta iniciativa se alinea con otros proyectos de salud comunitaria del Sergas, para la promoción de hábitos de vida saludable y la prevención de enfermedades crónicas, como el plan contra la obesidad —un factor de riesgo de varias patologías—, o el ‘Adestra a túa saúde’, dirigido a los mayores de 60 año, «co obxectivo de fomentar a actividade física como elemento clave de prevención e mellora da calidade de vida», afirma la Consellería de Sanidade. Además, La Rede Galega de Promoción da Saúde aplica iniciativas a nivel local para fomentar estilos de vida saludables, incluyendo la actividad física regular como una de las líneas principales de actuación.