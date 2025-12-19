El abandono de cinco ediles del PSOE deja solo al alcalde de Barbadás y abre las quinielas: de la dimisión de Valcárcel a pactos insólitos

La gobernabilidad del Concello de Barbadás tenía a última hora de la noche de ayer, todas las quinielas abiertas, incluso las más insólitas, después de que cinco concejalas socialistas anunciaran su decisión de abandonar el gobierno de el aún alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, después de la reciente denuncia de supuesto acoso laboral presentada por una de esas concejalas contra él. Un sexto edil del PSOE, Morgade, pidió «unas horas» a la ejecutiva provincial para meditar, qué decisión va a adoptar.

Contra todo pronóstico, lo que más ha pesado en la decisión de las concejalas, según explica el PSOE en una nota oficial es que la demora afirman y la ocultación por parte de Valcárcel, de que un concejal del PSOE había dimitido hace ya 16 meses, por un episodio de acoso sexual contra otra compañera , justamente la edil que ahora denuncia al alcalde por supuesto acoso laboral.

Las cinco concejalas adoptaron la decisión después de la reunión mantenida en la tarde de ayer con el secretario provincial del partido, mientras el aún alcalde, que presentó esta semana su baja voluntaria en el PSOE, pero se niega a dejar sus actas de concejal y diputado y dimitir, como le pide el PSOE, pues declara inocente, mantenía una serie de reuniones con los portavoces de oposición para informarles de que va a seguir como regidor y tratar de sellar apoyos.

El PSOE gobernaba con sus 7 ediles y 1 de DO, partido de Jácome, que ya adelantó que seguirá apoyando a Valcárcel en la Alcaldía «para garantizar la gobernabilidad en Barbadás », y porque le otorga «la debida presunción de inocencia», dado que no se investigaron los hechos. A sus 8 concejales de cogobierno de 17 que tiene esta corporación, se sumaba el apoyo puntual, hasta ahora del edil de PG.

El BNG por la dimisión

El BNG confirmó ayer que exige la dimisión inmediata del regidor, y no pactará con él tras estas denuncias de acoso laboral y por la ocultación del caso de acoso sexual de hace más de un año.

Pero el grupo municipal del PP, que había sido el más rápido, y solicitó anteayer en un comunicado, la dimisión de Valcárcel, en un claro aviso de que no refrendarían su continuidad en la Alcaldía, mantuvo supuestamente una reunión por separado con el regidor que se prolongó y fue la que dejó abiertas para muchos las expectativas de si podría reeditarse una situación similar a la de O Carballiño, donde el alcalde y exsocialista Francisco Fumega fue expulsado de su partido, gobierna con el PP.

Todo especulaciones en un mar de dudas, en el que la hipótesis más probable ayer para la mayoría, es que Valcárcel tendría que dimitir o mantenerse como concejal no adscrito en el Concello si persiste en no entregar su acta.

Por su parte ayer la dirección socialista ratificaba en nota de prensa que la decisión de las concejalas de seguir en el Concello de Barbadás pero no en el Gobierno local su alcalde, venía dada «por el encubrimiento por parte de Valcárcel de un presunto acoso sexual de otro ex concejal socialista a una militante, hechos que sucedieron en 2024 y de los que el alcalde no informó al partido actuando con poca diligencia, demorando la dimisión de este edil e incluso halagándolo públicamente en el pleno en el que entregó su acta”.

El secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, Álvaro Vila Araújo; y el secretario de organización, Antonio González Fiuza, mantuvieron este encuentro con las concejalas Victoria Morenza Doforno, Marga Pérez Fernández, Ana Belén Peleteiro Prieto, Noemí Pintos Fondevila, María Elisabet González y el concejal, José Manuel Morgade Méndez.

Este último el que era un especial apoyo a Valcárcel y necesita meditar que postura tomar, obedecer a su partido, o apoyar a su alcalde.

El valioso voto de Valcárcel como no adscrito cambia «la aritmética» en la Diputación

La intención de Valcárcel, por ahora, de resistir en la Diputación como no adscrito, hace que su voto tenga un especial valor. El PSOE cae con su marcha de 7 a 6 diputados, pero curiosamente el voto del exedil socialista, podría dar la mayoría al Gobierno del PP en el Pazo Provincial en determinados asuntos. Son cábalas per el PP, tendría sus 12 votos, más uno, frente a los 12 que suman los tres grupos de oposición, dado que el PSOE cae a 6 tras la marcha de Valcárcel; BNG 3 y DO, socio habitual de los populares, 3 escaños. Ayer como cargo previsor que es, el presidente de la Diputación provincial y presidente provincial del PP Luis Menor, quien a preguntas de los informadores sobre esta nueva denuncia de acoso laboral en Barbadás, condenar estos hechos y da su «total apoyo» a al denunciantes, Menor no fue beligerante con el aún alcalde de Barbadás. Señaló que como abogado que es «hay que darle la presunción de inocencia» el tema debe investigarse y si hay culpabilidad, que pague. Pero si reconoció que ese voto de no adscrito podría cambiar «la aritmética de la Diputación» indicó. Valcárcel acude hoy a su primer pleno en el Pazo Provincial, como diputado sin ser socialista.