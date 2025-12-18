La Red Provincial de Auditorios cierra año con 110 actuaciones y 7.500 espectadores

La Red Provincial de Auditorios y Espacios Culturales de la Diputación cierra el año con un balance positivo: más de 110 actuaciones desarrolladas en los 56 concellos integrados en la red, con una asistencia global que superó los 7.500 espectadores, lo que sitúa la media en alrededor de 65 asistentes por espectáculo.

El programa, consolidado desde 2017 con el objetivo de vertebrar y dinamizar la oferta cultural en toda la provincia mediante la cooperación con los concellos, contó este año con un presupuesto provincial de 150.000 euros, al que se sumaron las aportaciones de los concellos participantes, que oscilaron entre el 25 % y el 60 % del coste de cada actividad, en función del caché de los artistas y de su procedencia. La contribución media de la institución provincial fue de aproximadamente 3.000 euros por concello.

Son los datos extraídos de la reunión de seguimiento celebrada este miércoles en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Allí el diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, subrayó que dicha red «constituye una herramienta clave para garantizar el acceso a la cultura en igualdad de condiciones en todo el territorio, especialmente en el rural». Por su parte, el director del Área de Cultura, Marcos Vázquez, calificó el balance anual como «extraordinariamente positivo para la dinamización cultural de la provincia».

Entre las propuestas más demandadas por los concellos destacaron iniciativas como Cine na rúa y actuaciones musicales y teatrales de grupos y compañías gallegas.

El programa, que ha incorporado 16 nuevos concellos en los últimos cuatro años, continuará en 2026 con el objetivo de seguir fortaleciendo la cooperación cultural y garantizar la oferta artística en toda la provincia; manteniendo además, por parte de la Diputación, el compromiso de encargarse también del diseño y elaboración de los materiales promocionales de las actuaciones, que facilitarán a los concellos interesados.