El recuerdo que agita conciencias en un edificio abandonado de Ourense donde murió un hombre sin hogar: «Aquí deixamos morrer parte de nós»

Carecía de domicilio en Ourense, donde llevaba unos meses residiendo. Vivía en una situación de exclusión social que lo acompañó durante su estancia en la ciudad, y hasta la hora y los días posteriores de su muerte. Había fallecido y nadie se percató hasta que transcurrieron 48 horas. A principios de diciembre, un varón de 45 años murió cuando se encontraba en la planta baja de un edificio abandonado, en la confluencia de la Avenida das Caldas, la Avenida de Santiago y la calle Basilio Álvarez, en un viejo inmueble que solían frecuentar personas sin hogar o con adicciones a las drogas. Una de las puertas tenía rota una parte y por ese hueco era posible acceder.

El 6 de diciembre, el varón apareció muerto, sin signos de violencia, y, tras un trabajo de identificación complejo, que requirió la regeneración de varias falanges, la Policía logró concretar la identidad del fallecido. Comunicó la noticia a sus familiares, pero no quisieron hacerse cargo de los restos. El cuerpo sin vida de esta persona sin hogar fue entregado a los servicios sociales del Concello de Ourense, que se encargó del entierro. Pocos días después del suceso, después de las críticas vecinales y de partidos de la oposición, el Ayuntamiento tapió este edificio y el contiguo, ambos abandonados. Ambos inmuebles fueron adquiridos por el Concello con el fin de ser demolidos y mejorar la organización urbanística y de la movilidad en la zona, en el corazón del barrio de A Ponte.

Un ramo de flores y una pancarta con un crespón negro dibujado y un mensaje con crítica social llaman la atención ciudadana, tras un suceso que pone en evidencia la exclusión, soledad y precariedad que sufren algunas personas. «Aquí deixamos morrer parte de nós», reza la pancarta, un recuerdo que quiere agitar conciencias.