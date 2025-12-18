El PSOE exige al alcalde de Barbadás que dimita y este baraja denunciar a su partido "por indefensión"

La dirección provincial del PSOE y, en su nombre, el secretario del PSdeG-PSOE en la provincia, Álvaro Vila, compareció ayer para dar la versión oficial de los hechos tras la denuncia de presunto acoso laboral presentada por una concejala del PSOE en Barbadás, contra su alcalde, Xosé Carlos Valcárcel. La ejecutiva provincial ratifica su «rotundo apoyo a las víctimas» y una «tolerancia cero» contra el acoso, y volvió a exigir al regidor «que asuma responsabilidades» y entregue sus actas como edil y como representante provincial en la Diputación de Ourense, tal y como hizo el martes el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Valcárcel avanza además, en declaraciones a FARO DE VIGO, que está estudiando denunciar a su partido en el juzgado, «por indefensión» y por echarlo «·antes de darme trámite de audiencia» para escucharlo. Desliza también que estos hechos se producen días después de que firmara el escrito en el que cargos socialistas gallegos criticaban la demora del PSOE en actuar ante las denuncias de acoso sexual José Tomé en Lugo.

Como se explicó, la ahora denunciante sufrió supuesto acoso sexual de otro concejal de su grupo, y tras conocer el caso, que se produjo en agosto de 2024, el alcalde de Barbadás exigió la inmediata dimisión de ese concejal, tras ver la gravedad de las pruebas.

Dieciséis meses después es cuando la mencionada concejala decide denunciar por acoso laboral al regidor, por causas de las que ni el propio alcalde fue informado a fondo, pero que tendrían que ver con supuesta presión del regidor tras aquel suceso, y por el hecho de no haber cesado al acosador, en lugar de obligarle a dimitir e irse.

Álvaro Vila, hizo un resumen de lo sucedido del que se deduce n que la supuesta víctima les informó de ese presunto acoso laboral el domingo y el propio partido le animó a presentar la denuncia por escrito el lunes y ante el ya famoso canal interno y anónimo –aunque no tanto– que tiene el PSOE en Ferraz. Para Vila «lo prioritario» es la protección de las víctimas aunque eso suponga la perdida del gobierno del Concello de Barbadás para el Partido Socialista.

Pero Xosé Carlos Valcárcel, que cursó ya baja de forma voluntaria en el PSOE antes de que su partido lo expulsara anunció que no dimitirá ni como primer edil alcalde en Barbadás ni como diputado provincial, está y manteniendo reuniones –hoy lo hará con los portavoces de los grupos de oposición de su concello– con la intención de seguir como alcalde.

«Sufrí indefensión»

Ayer reconoció que no descarta aún acudir a la vía judicial, algo que está estudiando con asesores, pero nunca contra la denunciante, «sino contra mi propio partido, por indefensión», pues la dirección gallega compareció para exigirle su dimisión por acoso laboral cuyo contendió «desconozco totalmente, sin darme audiencia».

Lamenta también que Besteiro pidiera públicamente su dimisión «antes incluso de que se reuniera conmigo ni el propio secretario provincial del PSOE».

Expulsan al acosador sexual

El PSOE afirma que en la asamblea de urgencia celebrada el miércoles por la noche por la ejecutiva del partido en Ourense, se acordó también la expulsión del partido, del exconcejal de Barbadás que fue el germen, teóricamente, de todo este embrollo, de las continuas bajas posteriores por depresión de la militante y concejala y de esta denuncia que la edil presenta casi un año y medio después contra el alcalde.

Mientrase el partido sigue en su lucha de sables, muy relacionada con las corrientes internas en lid por conseguir el control, el aún alcalde de Barbadás mantuvo algunas reuniones con miembros de su grupo y hoy tendrá otra reunión de portavoces, para manifestarle que continuará en la Alcaldía.

Lo curioso es que, mientras su partido le exige que marche, Daniel Rey, el concejal de Democracia Ourensana, el partido de Jácome seguirá en DO Daniel Rey, seguirá cogobernando y garantizándoles la mayoría.

Daniel Rey afirman que «sin duda de la víctima, a la que brindo todo el respeto, al igual que a los órganos internos del PSOE, pero DO, seguirá apoyando al alcalde para garantizar la gobernabilidad, y porque le damos presunción de inocencia, pues nadie en su partido le ha explicado de qué se le acusa ni le ha escuchado».

Mientras tanto el PP estaba en el eje contrario y don doble visión. En tanto los concejales populares de Barbadas exigen la dimisión de Xosé Carlos Valcárcel, y ha censurado que el PSOE provincial vea «secundaria» la gobernabilidad local en Madrid, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, puso como prioridad la dimisión de José Ramón Gómez Besteiro, «por decencia» pues conocía las denuncias de acoso sexual en Lugo de José Tomé.

Ni la dirección socialista, ni el exedil y supuesto acosador sexual, sabían que este último seguía de alta en el PSOE

Fuentes próximas al exconcejal del PSOE al que se obligó a dimitir en agosto de 2024, tras supuestos Whatsapp de contenido sexual a otra compañera de grupo, asunto que está en el germen ahora de esta denuncia de la concejala, quien tilda ahora de acoso laboral regidor, entre otras razones y siempre supuestamente, porque no le gusta como actuó Valcárcel tras aquel proceso, ni después del mismo, afirman que el supuesto acosador sexual desconoce que seguía de alta en el PSOE 16 meses después de dimitir. Su carrera de edil fue meteórica y algo insólita. Entró en el grupo de gobierno del PSOE del Concellode Barbadás como independiente, tras los comicios de 2023, le animaron luego a darse de alta, y un año después le obligaron a dimitir y dice que pidió que le dieran de baja del partido. Los recibos siguieron llegando, el último hace un mes, pero lo envió de vuelta. Cierto es que todo este proceso se produjo cuando Álvaro Vila no era aún secretario provincial del PSOE. Aún así aseguró que casi año y medio después de este episodio interno de acoso sexual, en el que el supuesto acosador y la víctima que eran ambos eran ediles del PSOE en el gobierno en Barbadás, no sabían que el acosador era aún militante socialista su expulsión se acordó por vía de urgencia este martes.

Dos alcaldes socialistas, expulsados en menos de un año en la provincia

El PSOE se enfrenta a una de las peores crisis desde su llegada al Gobierno, y con el parabrisas salpicado de denuncias en toda España, unas desde las oposición, con o sin anuencia de la propia judicatura o promovidas desde el propio partido. En la provincia son ya dos los alcaldes de los cuatro municipios más importantes en los que gobierna el PSOE a los que expulsa en menos de un año.El primer expulsado del PSOE fue, en febrero, el alcalde de O Carballiño, Paco Fumega, por pactar un gobierno con el PP desautorizado por la ejecutiva nacional. El segundo para el que anuncian expulsión es el alcalde de Barbadás, que fue más rápido y se dio de baja del PSOE de forma voluntaria, tras una situación que se produce apenas 5 días después de que Valcárcel firmara, junto con otros cargos gallegos, el documento crítico ante la demora de la dirección ante casos de acoso sexual.Fuentes críticas con esa ejecutiva gallega afirman que hay que ver «cuantos de estos escándalos son destapados por la oposición y cuantos por el propio partido, en un contexto de auto extinción que hay que analizar» . Unos casos que podrían no acabar ahí, pues la oposición mueve los hilos para atacar en otros feudos socialistas.