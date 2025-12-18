Pena de multa para un hombre con problemas psiquiátricos que acosó a una directora de banco

Cuando la directora salía de la sucursal bancaria en la que ejercía su responsabilidad, en un municipio de la provincia de Ourense, su acosador se acercaba a ella y la insultaba. Entraba y salía constantemente de la oficina financiera, hasta el punto de que en un solo día accedió al cajero automático ocho veces, para apoyarse en una barandilla y observar fijamente lo que sucedía dentro, controlando los movimientos de la víctima.

Aparcaba su patinete eléctrico delante del coche de la mujer, para acercarse a ella. Controlaba las salidas de la trabajadora cuando iba a comer, entraba en el restaurante en el que se encontraba y se dedicaba a dar vueltas alrededor de la mesa, intentando entablar conversaciones con la víctima. Durante los meses de septiembre a noviembre de 2022, el acusado vivió obsesionado con ella. En varias ocasiones, el hombre le envió solicitudes de amistad en las redes sociales Instagram y Facebook, intentos que la víctima bloqueó. El 10 de noviembre de 2022, el acosador aseguró en un bar que iba a «reventar» el automóvil de la víctima.

Ante esta sucesión de hechos la directora de la sucursal bancaria tuvo miedo. Al sufrir esta situación de hostigamiento a lo largo del tiempo, la trabajadora vio alterada su vida personal y profesional. Fue trasladada por la empresa a una sucursal de otro municipio.

En el momento de los hechos, el acusado t una esquizofrenia paranoide descompensada, con una ideación delirante de perjuicio que afectaba de forma importante a sus capacidades intelectivas y volitivas. Interpretaba de manera delirante la realidad. La Fiscalía apuntó en su escrito la existencia de una eximente incompleta de la responsabilidad. En la actualidad, a sus 38 años, es un interno del hospital de pacientes agudos de psiquiatría. Este miércoles, en el juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, se conformó con una condena que le impone una multa de 360 euros en total. La mujer renunció al ejercicio de acciones civiles, por lo que la sentencia no incluye indemnización, así como tampoco una medida de alejamiento, que la perjudicada también rechazó. No obstante, la magistrada recomendó al encausado que se abstenga de aproximarse a ella. En la vista de la conformidad, él se comprometió a marcharse de inmediato, y a no hablar con ella, en el caso de que llegara a cruzarse por la calle con la mujer.