Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Supremo AP-9Caso ToméFalsificacionesObramat VigoAna Obregón EpsteinNaufragio PortugalAlbacete-Celta
instagramlinkedin

Pena de multa para un hombre con problemas psiquiátricos que acosó a una directora de banco

Se obsesionó con la víctima, se acercaba, la observaba, controlaba sus movimientos y aseguró en un bar que iba a «reventar» su coche

La vista de conformidad tuvo lugar este miércoles en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense. | I. Osorio

La vista de conformidad tuvo lugar este miércoles en el juzgado de lo Penal 2 de Ourense. | I. Osorio

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Cuando la directora salía de la sucursal bancaria en la que ejercía su responsabilidad, en un municipio de la provincia de Ourense, su acosador se acercaba a ella y la insultaba. Entraba y salía constantemente de la oficina financiera, hasta el punto de que en un solo día accedió al cajero automático ocho veces, para apoyarse en una barandilla y observar fijamente lo que sucedía dentro, controlando los movimientos de la víctima.

Aparcaba su patinete eléctrico delante del coche de la mujer, para acercarse a ella. Controlaba las salidas de la trabajadora cuando iba a comer, entraba en el restaurante en el que se encontraba y se dedicaba a dar vueltas alrededor de la mesa, intentando entablar conversaciones con la víctima. Durante los meses de septiembre a noviembre de 2022, el acusado vivió obsesionado con ella. En varias ocasiones, el hombre le envió solicitudes de amistad en las redes sociales Instagram y Facebook, intentos que la víctima bloqueó. El 10 de noviembre de 2022, el acosador aseguró en un bar que iba a «reventar» el automóvil de la víctima.

Ante esta sucesión de hechos la directora de la sucursal bancaria tuvo miedo. Al sufrir esta situación de hostigamiento a lo largo del tiempo, la trabajadora vio alterada su vida personal y profesional. Fue trasladada por la empresa a una sucursal de otro municipio.

En el momento de los hechos, el acusado t una esquizofrenia paranoide descompensada, con una ideación delirante de perjuicio que afectaba de forma importante a sus capacidades intelectivas y volitivas. Interpretaba de manera delirante la realidad. La Fiscalía apuntó en su escrito la existencia de una eximente incompleta de la responsabilidad. En la actualidad, a sus 38 años, es un interno del hospital de pacientes agudos de psiquiatría. Este miércoles, en el juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, se conformó con una condena que le impone una multa de 360 euros en total. La mujer renunció al ejercicio de acciones civiles, por lo que la sentencia no incluye indemnización, así como tampoco una medida de alejamiento, que la perjudicada también rechazó. No obstante, la magistrada recomendó al encausado que se abstenga de aproximarse a ella. En la vista de la conformidad, él se comprometió a marcharse de inmediato, y a no hablar con ella, en el caso de que llegara a cruzarse por la calle con la mujer.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuidadoras en los colegios que apoyan en la discapacidad: «Hay más alumnado con diversidad; queremos más formación»
  2. Homenaje en la despedida a una jueza pionera
  3. Nace el primer Ribeiro criado en ánfora de granito
  4. Una pareja migrante con una niña pierde su casa y a sus mascotas en un incendio: «Da mucha tristeza ver que en minutos se derrumba todo»
  5. El pueblo fantasma de Couso que rescató un riojano, a la venta por 2,9 millones
  6. Condenan al Sergas a pagar 60.000 euros por el retraso en una resonancia a una paciente de Ourense con cáncer
  7. Identifican al fallecido en un edificio en ruinas de Ourense mediante la regeneración de varias falanges
  8. Revés judicial al Colegio de la Abogacía de Ourense: infringió «claramente el principio de legalidad» en la sanción a una trabajadora

Pena de multa para un hombre con problemas psiquiátricos que acosó a una directora de banco

El PSOE exige al alcalde de Barbadás que dimita y este baraja denunciar a su partido "por indefensión"

Ourense bate récord de colisiones con animales con 135 accidentes al mes

Laura Carballo: «Hai que deixar marchar, pero invitando a contribuír a Galicia»

Laura Carballo: «Hai que deixar marchar, pero invitando a contribuír a Galicia»

El campus de Ourense abre sus puertas a más de 200 alumnos de Bachillerato para darles a conocer sus instalaciones

El campus de Ourense abre sus puertas a más de 200 alumnos de Bachillerato para darles a conocer sus instalaciones

Óscar Guzmán gana el Premio de Novela Corta Manuel Lueiro Rey

La Red Provincial de Auditorios cierra año con 110 actuaciones y 7.500 espectadores

Milagros Fernández ingresa en la Academia de Enfermería

Tracking Pixel Contents