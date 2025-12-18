Ourense bate récord de colisiones con animales con 135 accidentes al mes

Ourense marca un nuevo récord histórico de colisiones con animales en las carreteras de la provincia. En lo que va de año se han registrado 1.627 siniestros de este tipo, de los cuales 1.118 fueron con jabalíes, una cifra que se sitúa a solo un accidente del máximo histórico alcanzado al término del 2022 y que supera ya en 283 colisiones el total contabilizado durante todo el año pasado.

Los datos fueron puestos sobre la mesa ayer durante la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Ourense, una reunión de coordinación en la que participaron responsables provinciales de Tráfico, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos de la Administración General del Estado vinculados con la seguridad vial, las carreteras y la protección ciudadana.

Ante este escenario, el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, reclamó a la administración competente en materia de ordenación de fauna salvaje la adopción de medidas eficaces para el control de la población de jabalíes, dada su incidencia directa en la seguridad vial de la provincia.

Más esclarecimientos

En materia de seguridad ciudadana, la Policía Nacional destacó el incremento en el esclarecimiento de delitos contra la libertad sexual, con la resolución del 100% de las denuncias presentadas, así como una mejora en los robos con violencia y en los robos con fuerza en establecimientos. También subrayó el refuerzo de la labor preventiva, desarrollada de forma coordinada con la Policía Local, con presencia conjunta y sistemática en la zona de ocio de la ciudad.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense informó de un aumento superior al 5% en su índice de esclarecimiento durante el segundo semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, con una elevada tasa de resolución de ciberdelitos.

La reunión contó con la participación de responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico, la Unidad de Carreteras del Estado y la Abogacía del Estado, además del secretario general de la Subdelegación, Manuel Arias. También se dio cuenta de la actividad del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.