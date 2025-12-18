Óscar Guzmán gana el Premio de Novela Corta Manuel Lueiro Rey

El escritor ourensano Óscar Guzmán Álvarez resultó ganador de la XXXII edición del Premio de Novela Corta Manuel Lueiro Rey, un galardón literario convocado por el Concello do Grove desde 1992 con el objetivo de honrar la vida y obra del escritor y periodista Manuel Lueiro Rey y de contribuir a la promoción de la escritura en lengua gallega y a la difusión de sus autores.

El premio, dotado con 3.000 euros, incluye además la publicación de la obra ganadora por la editorial Xerais y cuenta con la colaboración del Plan + Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El jurado de esta edición, tras dos horas de deliberación, acordó por unanimidad conceder el premio a la novela presentada con el título «Só os mortos saben a verdade», que concurría al certamen bajo el pseudonimo Xan Dasrubias. Una vez abierta la plica correspondiente, se constató que el autor de la obra premiada era el ourensano Óscar Manuel Guzmán Álvarez.

«Só os mortos saben a verdade» es para el jurado del certamen una novela de suspense «muy bien construida», con una trama que «sobresale por su tensión narrativa, su ritmo ágil» y el uso de «un fino humor e ironía». Asimismo, subrayaron la cuidada caracterización de los personajes, «ingeniosos y bien trabajados», así como la fluidez y el realismo de los diálogos, en una historia en la que «nada es lo que parece» y en la que «se refleja una de las pasiones más bajas del ser humano: la venganza».

Según el propio autor, se trata de una «novela negra pura» con toques de humor e ironía, que narra la historia de «un home solitario que vive nunha residencia de ancianos en Vilamarín, localidade que recorre cada día co seu andador ata o bar do pobo, para tomar un licor café ler as esquelas».

La trama se desencadena cuando un detective de seguros entra en ese mismo bar y en su vida para investigar la muerte de un amigo íntimo del protagonista, con quien comparte pasado y recuerdos de juventud. Un amigo que falleció atropellado por un autobús en la calle Progreso de Ourense y cuya muerte no quiere cubrir la compañía de seguros «ya que hay imágenes que no concuerdan».

Cuando el detective se dispone a mostrar las imágenes se percata de que el teléfono está sin batería. Así deciden emprender a pie un viaje de regreso a la residencia. Un kilómetro en el que se van contando sus vidas, entre preguntas y respuestas con escenarios de Vilamarín como telón de fondo.

Hasta ahí revela Óscar Guzmán, para saber más habrá que esperar al mes de julio del 2026. Será entonces cuando «Só os mortos saben a verdade» esté en las librerías, aunque el deseo del autor es que llegue en junio para poder presentarla en la Feria del Libro de Ourense, porque «como na novela, gústame xogar na casa, estar no kilómetro 0».